A volte, le applicazioni non presentano funzioni che gli utenti troverebbero utili. Proprio ciò li spinge a scaricarne delle versioni modificate create dagli amatori e che le prevedano. È anche il caso di FMWhatsApp, alternativa alla popolare applicazione di messaggistica disponibile per Android.

Negli ultimi giorni se ne è parlato a causa dell’allerta dato dai ricercatori di un’azienda russa che si occupa di sicurezza informatica. Il trojan Triada, già noto in precedenza, si è intrufolato in una delle ultime versioni dell’applicazione, la 16.80.0.

Un trojan è un malware che si nasconde all’interno di software apparentemente innocui. Una volta installato e attivato dall’utente, consente di spiarlo e rubarne i dati sensibili per recapitarli agli sviluppatori. Esistono diverse tipologie di trojan, ma in generale la loro funzione può riassumersi in questo modo.

Nello specifico, Triada è capace di:

raccogliere informazioni sul modello del dispositivo, versione del sistema operativo, capacità di memoria della scheda e la lista delle applicazioni installate;

alterare i messaggi in uscita e filtrare quelli in arrivo sulla casella sms dell’utente;

iscrivere l’utente ad abbonamenti o scaricare applicazioni a pagamento senza il permesso del proprietario del telefono, facendo in modo che il denaro venga inviato agli sviluppatori del malware piuttosto che a quelli dell’app;

nascondere i propri moduli dalla lista dei processi attivi e delle applicazioni installate, rendendosi difficile da individuare.

Per difendere il cellulare dai trojan bisogna prendere alcune semplici precauzioni

Attenzione a quest’applicazione che somiglia a WhatsApp e in cui si è intrufolato un pericoloso trojan da cui bisogna sapere come difendersi. Proprio per questo vedremo come farlo. La prima precauzione da seguire è aggiornare sempre il sistema operativo. I cellulari su cui sono installate le versioni più recenti tendono ad essere meno infettati da questo e altri malware. Per aggiornare il sistema operativo bisogna:

a) aprire l’applicazione Impostazioni sul telefono;

b) fare tap su Sistema > Avanzate > Aggiornamento di Sistema;

c) seguire i passaggi sullo schermo e attendere la fine dell’aggiornamento.

È importante nstallare un buon antivirus sul proprio dispositivo ed eseguire regolarmente delle scansioni per verificare la presenza di software malevoli sul proprio cellulare.

Infine, si sconsiglia di installare versioni modificate di applicazioni ufficiali, che potrebbero sia essere facilmente vittima di malware o essere state progettate con intenti malevoli. I rischi che si corrono vanno dalla sottoscrizione di abbonamenti indesiderati alla perdita del controllo del proprio account, che potrebbe essere utilizzato per la inviare spam a proprio nome.