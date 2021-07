Quando il cane manifesta disturbi come vomito o diarrea, potrebbe avere un’intossicazione. Una delle classiche intossicazioni per il cane è quella alimentare. Avviene quando l’animale domestico ingerisce cibi contaminati da elementi patogeni. Ma l’intossicazione non avviene solo attraverso l’assunzione di cibo, ma anche attraverso l’ingestione di acqua. L’acqua delle pozze, di stagni o l’acqua dei sottovasi, possono nuocere alla salute del nostro amico a 4 zampe.

Quindi, attenzione a quest’acqua perché potrebbe essere molto pericolosa per la salute del cane. L’animale corre questo pericolo soprattutto quando lo portiamo in giro al parco, nelle campagne o nei boschi. Ma il rischio è reale anche nei nostri giardini e sui nostri balconi. Vediamo perché e come agire rapidamente caso di sintomi da intossicazione.

Attenzione a quest’acqua perché potrebbe essere molto pericolosa per la salute del cane

In giro per i parchi, nei giardini, in campagna o in montagna, il cane segue l’istinto di bere dalle pozzanghere. Ma può bere anche in piccoli specchi d’acqua come gli stagni e magari piccolissimi rivoli d’acqua. Le acque di questi luoghi possono essere sporche ma anche contaminate. Per esempio i laghetti stagnanti possono essere posti in cui refluisce l’acqua dei campi trattati con i fertilizzanti. Il cane, bevendo quest’acqua può rischiare un’intossicazione alimentare. Questa si manifesta in genere con vomito, diarrea, debolezza, tremori dovuto a febbre alta.

Ideale sarebbe prevenire, ma se il cane è libero di correre, diventa quasi impossibile impedirgli di bere. E allora ecco che diventa importante intervenire subito ai primi sintomi. La dissenteria è uno dei primi segnali e in genere viene causata dalla Giardia, che è un parassita che si trova nell’acqua sporca. È diffusa anche nei gatti e può essere trasmessa all’uomo. Una forma di prevenzione a questo parassita può essere la vaccinazione. Per chi non l’avesse fatta può chiedere informazioni al proprio veterinario.

Per combattere l’intossicazione si può ricorrere all’olio di chiodi di garofano o all’acido usnico. Oppure gli si può somministrare integratori di prebiotici che ripristinano la flora intestinale e riequilibrano il ph gastrico.

Ma i pericoli possono arrivare dall’interno della casa, in particolare dai sottovasi delle piante in terrazzi o giardini. Se le piante vengono trattate con concimi per la terra, è possibile che l’acqua che si deposita nei sottovasi sia nociva. In questo caso occorre abituare il cane a non bere dai sottovasi, oppure prendere delle precauzioni per impedirglielo se ha questa abitudine.

Approfondimento

Pochi immaginano che questa situazione possa causare gravi pericoli per il cane