Il Black Friday (venerdì nero) è una tradizione americana che si sta diffondendo anche da noi. Cade il quarto venerdì di novembre, e dà il via al periodo dello shopping natalizio. È una giornata in cui moltissimi negozi, offrono sconti e promozioni allettanti. Anche se moltissime delle offerte per il Black Friday sono vere, e molto convenienti, alcuni malintenzionati approfittano dell’occasione per cercare di truffare gli acquirenti. In particolare, è online che si nascondono le truffe più pericolose. E comincia a diffondersi in questi giorni una truffa online che attira le persone con promesse di grandissimi sconti. Vediamo di che cosa si tratta e come difendersi.

Qual è l’obiettivo dei truffatori

I truffatori online hanno uno scopo: trovare il modo per rubare dati sensibili a quante più persone possibili. Per dati sensibili si intende: nomi, indirizzi, numeri di telefono, coordinate bancarie, o altre informazioni private. E con l’arrivo del Black Friday, i truffatori vedono un’occasione perfetta per mettere in atto i loro piani.

Attenzione a questa truffa online che si sta diffondendo con l’arrivo del Black Friday

La truffa del Black Friday è banalmente semplice, ma purtroppo molto efficace. Mentre la vittima naviga su Internet, viene allettata da offerte imperdibili di grandissimi sconti su prodotti normalmente molto costosi. Generalmente si tratta di offerte su prodotti tecnologici. Ma naturalmente, prima di ricevere il prodotto la vittima dovrà fornire tutta una serie di dati, iscriversi a una newsletter e magari dare un piccolo contributo per la spedizione del prodotto. Inutile dire che il prodotto in realtà non esiste e non verrà mai spedito. L’offerta è semplicemente una scusa per convincere la vittima a fornire i propri dati sensibili, e anche un contributo economico. La vittima viene così truffata e non riceverà mai il prodotto promesso, quindi attenzione a questa truffa online che si sta diffondendo con l’arrivo del Black Friday

Come difendersi

La regola è sempre la stessa: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa. Non lasciamoci trascinare dall’entusiasmo, ma prendiamoci qualche minuto per ragionare e capire se si tratta di un’offerta realistica oppure no. Un’altra raccomandazione è di fare acquisti online soltanto da siti conosciuti e accreditati, e che dispongono di un servizio di assistenza clienti. In questo modo ridurremo le possibilità che qualcosa vada storto. Pensiamoci bene prima di rilasciare i nostri dati sensibili, e se qualcosa ci sembra sospetto, non proseguiamo e non forniamo i nostri dati. I negozi online non sono i soli a poter ospitare dei truffatori. A volte le truffe si propagano anche via posta

Approfondimento

Attenzione, non facciamoci ingannare da questa email truffa che molti stanno ricevendo su Gmail