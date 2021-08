Le truffe sono ormai all’ordine del giorno, tanto che sentiamo spesso alla tv le notizie circa le truffe ai danni soprattutto degli anziani. Particolarmente insidiose, però, sono anche le truffe online tramite i messaggi, le e-mail e i social network. A tal proposito abbiamo già affrontato l’argomento circa le false intersezioni su Facebook, create per rubare soldi. Ma abbiamo parlato anche delle truffe tramite gli acquisti online, in cui spesso capita di trovarci inconsapevolmente su siti falsi e non protetti.

Insomma, i truffatori ci provano in tutti i modi e noi non dobbiamo fare altro che tenere gli occhi ben aperti e prima di acquistare o di aprire un’e-mail o un messaggio dobbiamo essere sicuri della provenienza e dell’autenticità.

Qualche anno fa era stata creata un’e-mail, che proveniva da uno dei contatti, in cui si chiedeva un aiuto economico tramite un bonifico. Questo contatto non era più in possesso né di documenti né di soldi in seguito ad una problematica incontrata in viaggio.

Ovviamente si trattava di una truffa molto furba poiché hanno utilizzato un contatto realmente esistente e “amico”. Purtroppo in questi giorni, un’altra truffa del genere si sta diffondendo ed utilizza una tattica diversa. Vediamo meglio di quale si tratta.

Attenzione a questa truffa online apparentemente innocua ma pericolosa che arriva tramite un’e-mail

Si potrebbe credere ad un amico che chiede di poter versare sul nostro conto corrente dei soldi? Trattandosi di un contatto fidato e affidabile si potrebbe dire anche di sì.

Purtroppo è questa la tattica della nuova truffa online chiamata la truffa della differenza. I truffatori contattano l’utente tramite e-mail con l’indirizzo di un amico o conoscente. Ma a differenza della prima truffa citata, in questa l’amico chiede di poter effettuare un bonifico sul nostro conto corrente poiché impossibilitato ad ottenere una nuova carta di debito o prepagata o di credito.

Questa truffa apparentemente innocua è molto pericolosa perché dando tutte le coordinate bancarie o postali, i truffatori possono usare il conto corrente per atti illegali e di natura criminale. Si viene “pagati” per diventare complici di atti illegali tramite il bonifico, quindi tramite un passaggio di denaro. La verità sull’impossibilità di attivare una nuova carta sta nel fatto che questi soggetti, a causa di segnalazioni o pendenze giudiziarie, non ne hanno il permesso.

Quindi facciamo attenzione a questa truffa online apparentemente innocua ma pericolosa che arriva tramite un’e-mail. Stiamo ben attenti e teniamo gli occhi aperti quando utilizziamo i social, le e-mail e leggiamo i messaggi perché le truffe online sono sempre dietro l’angolo.