C’è una pubblicità sul web, che sta mietendo molte vittime. È molto particolare perché invita le persone a investire 250 euro e garantisce guadagni molto alti, quasi un secondo reddito. E per dare autorevolezza a questa affermazione, utilizza indebitamente il nome delle Poste Italiane. Naturalmente all’insaputa di Poste che nulla ha a che fare con questo investimento. Occorre fare attenzione a questa subdola pubblicità ai danni di una importante società nazionale che sta prosciugando i conti correnti di ignari risparmiatori.

La pubblicità sul web, rimanda a un sito molto simile a quello ufficiale delle Poste. I colori sono gli stessi, la grafica molto simile. C’è il nome delle Poste scritto in grande. Chi è distratto potrebbe veramente farsi ingannare facilmente. Il sito suggerisce di investire 250 euro in Poste Italiane con la promessa di rendimenti altissimi.

BITCOIN GRATIS

La guida definitiva che ti aiuta a ricevere questo incredibile regalo CLICCA QUI

Attenzione al gioco di parole: investire in PosteIitaliane. In realtà da un punto di vista lessicale è vero quanto scritto. Quello che propone il sito è investire nelle azioni di Poste, che sono regolarmente quotate sulla Borsa di Milano. In realtà questo testo induce chi sta leggendo a pensare che sta investendo con strumenti delle Poste Italiane. Il testo è costruito in maniera astuta. Chi legge può pensare che Poste Italiane abbia una forma d’investimento che potrebbe offrire rendimenti pari a un secondo stipendio. Non è così.

Attenzione a questa subdola pubblicità ai danni di una importante società nazionale che sta prosciugando i conti correnti di ignari risparmiatori

Occorre fare chiarezza. Poste Italiane, che ripetiamo ancora non ha nulla a che fare con questa pubblicità, non ha nessuno strumento che permette di triplicare o quadruplicare il capitale investito in pochi mesi. La società titolare del sito che promuove questa forma d’investimento non ha sede in Italia e propone d’investire in azioni delle Poste. Cosa che si può fare tranquillamente attraverso la propria banca.

Inoltre il sito suggerisce di lasciare nome e cognome, email e numero di telefono per avere maggiori informazioni. Chi lo volesse fare, sappia che non sta lasciando i suoi dati alle Poste Italiane. Sta lasciando i sui dati personali ad una società sconosciuta con sede legale all’estero.

Infine un consiglio. Per verificare se si è veramente sul sito istituzionale delle Poste basta verificare il dominio. Quello delle Poste Italiane è www.poste.it. Il dominio del sito truffaldino, invece, è lunghissimo e con una serie di lettere e numeri casuali. In caso di dubbio per capire se siamo veramente sul sito ufficiale di una azienda, basta controllare il dominio. Se non lo si conosce è sufficiente mettere il nome su un motore di ricerca e questo darà il dominio ufficiale dell’azienda.

Approfondimento

Gli inganni che fanno perdere molti soldi a chi ci cade, si moltiplicano grazie alla crescita della tecnologia digitale. In questo articolo viene spiegata come funziona una truffa che utilizza gli sms per svuotare il conto