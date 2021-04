Le piante ci regalano fiori bellissimi e meravigliosi. Tuttavia, alcune di esse possono essere pericolose per la salute dei nostri animali. Per questo motivo è importante conoscerle e cercare di tenere i nostri animali alla larga da esse. Dunque, facciamo attenzione a questa pianta comune molto pericolosa per i gatti: è il caso delle liliaceae.

Liliaceae

Le liliaceae sono piante che si trovano spesso nei nostri orti. Esse non hanno bisogno di concimazioni frequenti e non necessitano di grandi quantità d’acqua. Le liliaceae regalano dei fiori davvero stupendi che però possono rivelarsi mortali per i nostri gatti. Per questo motivo è bene cercare di tenere i felini lontani dalle liliaceae. Dobbiamo fare attenzione a questa pianta comune molto pericolosa per i gatti: vediamo insieme che cosa comporta.

Conseguenze

Secondo la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) le componenti di questa pianta sono dannose per i nostri gatti. Se ingerite, infatti, provocano diversi sintomi che dobbiamo imparare a riconoscere per agire tempestivamente. Questi sintomi sono inappetenza, disidratazione, letargia e vomito. In questi casi è opportuno rivolgersi tempestivamente al nostro veterinario perché le liliaceae possono causare insufficienza renale nel gatto entro 24 ore dall’assunzione. Se ci accorgiamo dell’ingerimento in modo tempestivo possiamo salvare la vita al nostro gatto.

Prevenire

Per quanto belle e meravigliose, le liliaceae possono uccidere i nostri gatti. Per questo motivo è importante cercare di tenerli alla larga da queste. Dunque, se possediamo delle liliaceae nell’orto e il nostro gatto è abituato ad entrare ed uscire di casa dobbiamo prestare molta attenzione. Possiamo rimuoverle o, nel caso volessimo tenerle, circondiamole di piante aromatiche che, grazie al loro forte profumo, terranno lontani i gatti. Lo stesso discorso vale se le teniamo in casa: le liliaceae, infatti, possono essere coltivate anche in vaso. Quando scegliamo le piante per la nostra casa e il giardino, dunque, cerchiamo di informarci su tutto ciò che può nuocere alla salute dei nostri animali. In fondo, è sempre meglio prevenire che curare.