Lo sveliamo subito il nome di questa pianta che potrebbe aver attirato l’attenzione dei nostri Lettori. È la citronella, vera e propria barriera difensiva contro l’arrivo delle zanzare. Uno dei nostri alleati in queste serate in cui dobbiamo cercare di allestire una contraerea efficace. Ma, la citronella, secondo molte tradizioni popolari sarebbe utilizzata anche per scopi salutari. Andremo a vedere in questo articolo, con la consulenza degli studi medici, che però la medicina internazionale non avrebbe testato scientificamente tutti i suoi benefici. Soprattutto se assunta in determinate occasioni, per determinati scopi e a lungo andare. In certe situazioni, potrebbe veramente rivelarsi efficace così come consigliavano le nostre nonne. Ma per altri usi, invece, meglio attenersi a quanto riportato dagli esperti e dagli scienziati.

Uno degli spray per bambini tra i più consigliati

Attenzione a questa pianta che allontana le zanzare e per tradizione popolare avrebbe anche tanti altri benefit ma da condividere con gli esperti. Molti dei nostri Lettori ricorderanno magari di aver usato la citronella come spray efficace nelle calde notti estive dei nostri bambini. Quando li avevamo ancora nella culla o nel lettino e cercavamo di proteggerli non solo con la zanzariera, ma anche con lo spray fatto con la citronella. Con quelle “gambotte” e quelle braccine piene di “ciccetta” che attiravano terribilmente le succhia sangue. In queste settimane siamo nuovamente alle prese con l’arrivo delle zanzare e, la citronella, assieme alla lavanda e al basilico rappresenta uno degli scudi difensivi naturali più efficaci.

Attenzione a questa pianta che allontana le zanzare e che molti assumerebbero anche per via alimentare ma senza conoscerne i rischi per la salute

Usavano la citronella le nostre nonne per cercare di alleviare le sofferenze e i dolori muscolari e traumatici. Quando ancora non c’erano il ghiaccio spray e quello a uso istantaneo, la citronella era uno dei rimedi naturali più utilizzati per questo tipo di fastidi e dolori. Ma attenzione che, come ricorda la medicina, non ci sono risultati certi al 100% di determinati benefici della citronella, oltre a proteggerci dalle zanzare. Addirittura, tanti anni fa la pianta di citronella veniva assunta per favorire il transito più veloce del ciclo mestruale, diminuendo l’intensità del dolore.

Ancora oggi in tantissime comunità, la citronella sarebbe considerata infatti un integratore alimentare simile a un antidolorifico naturale. Ma deve intervenire il nostro medico, o quantomeno il farmacista di fiducia, per decidere eventualmente di prescriverci la citronella per questi usi.

