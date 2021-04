Anche ai più attenti ed esperti di pulizie domestiche capita spesso di scordarsi di rimuovere la sporcizia da alcuni luoghi di casa. Specialmente se quest’ultimi sono invisibili ad un primo sguardo, e quindi non ci danno un senso di disordine generale, come ad esempio potrebbe darcelo una macchia sul pavimento. Eppure, soprattutto in questi luoghi, è necessario mantenere un’attenta e costante manutenzione. Altrimenti un giorno, d’improvviso, potremmo trovarci davanti a delle bruttissime sorprese. Infatti attenzione a questa parte della cucina che tutti dimenticano sistematicamente di pulire perché nasconde un impressionante covo di germi.

Occhio non vede…

Solitamente ciò che ci porta a sconfiggere la pigrizia e quindi a pulire l’abitazione è la volontà di vivere in un ambiente accogliente e privo di sporcizia e polvere. Questo però fa si che moltissime persone si accontentino di eliminare germi e batteri solamente dai posti che sono ben visibili e frequentemente utilizzati. Ne consegue il fatto che gli altri angoli di casa tendono a sporcarsi sempre più, arrivando ad un punto dove non si potrà più intervenire. Il segreto per evitare tutto ciò, come sempre, risiede nella prevenzione. Dunque attenzione a questa parte della cucina che tutti dimenticano sistematicamente di pulire perché nasconde un impressionante covo di germi.

Una linea di batteri

Ed effettivamente ci basta semplicemente conoscere quali sono i punti che, seppur invisibili, tendono a sporcarsi rapidamente. Così facendo infatti dovremo solamente inserirli nella lista delle nostre pulizie quotidiane o settimanali, per allontanare definitivamente un problema alquanto fastidioso. Oggi vogliamo porre l’attenzione dei nostri Lettori su uno degli elettrodomestici più utilizzati. Ovvero la lavastoviglie. Ed in particolare sulla guarnizione di questo elettrodomestico. Quest’ultima infatti, se non pulita a dovere, diventa nel giro di pochissimo tempo un vero e proprio covo di batteri, germi e sporco.

Il motivo è ben comprensibile. Difatti tra acqua, prodotti e residui di cibo delle stoviglie, non dobbiamo di certo stupirci se troviamo una linea nera di sporco che attraversa tutta la guarnizione. Come dicevamo se facciamo aspettare troppo tempo questa parte dell’elettrodomestico potrebbe macchiarsi e sporcarsi moltissimo. E a quel punto sarebbe troppo tardi per rimediare. Per questo motivo consigliamo di effettuare periodicamente una pulizia attenta in quest’aerea. O con prodotti specifici o, per chi vuole risparmiare, con l’aiuto del limone o dell’aceto.