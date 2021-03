Le leggende metropolitane riguardo al cibo sembrano vivere di vita propria, si diffondono velocemente e spesso rimangono in circolazione nella cultura popolare per anni. Dalle notizie incredibili di panettieri che mischiano il gesso con la farina, alle patate tossiche geneticamente modificate, le fake news riguardo al cibo si sprecano.

Ma tra queste fake news, ce n’è una vecchia di secoli che sembra rifiutarsi di morire, e riguarda la cottura della carne.

Attenzione a questa fake news a cui tutti credono sulla cottura della carne.

Si usano le spezie per coprire il sapore della carne avariata

Leggenda vuole che prima dell’invenzione di congelatori e frigoriferi, le persone fossero solite consumare cibi avariati. E non soltanto consumarli, ma persino servirli ai clienti dei ristoranti. E, sempre secondo la saggezza popolare, per mascherare il sapore della carne marcia, si servivano pietanze dai sapori pungenti pieni di aromi e spezie.

Un piatto di carne troppo speziato dunque, dovrebbe destare sospetti: la materia prima potrebbe essere di cattiva qualità.

Ma è proprio vero che una volta si usavano le spezie per mascherare il sapore della carne avariata? Attenzione a questa fake news a cui tutti credono sulla cottura della carne.

Le spezie sono sempre state molto più costose

Se ci pensiamo un attimo, arriveremo a una conclusione logica riguardo alla teoria che una volta si usassero molte spezie per mascherare il sapore della carne avariata.

Prima dell’era della globalizzazione, le spezie erano le merci in assoluto più preziose e pregiate in circolazione. Avevano un prezzo esorbitante, e soltanto le classi nobiliari potevano permettersele.

Non avrebbe avuto alcun senso dunque, per chi aveva accesso alle spezie, sprecarle per mascherare il sapore della carne marcia. Chi poteva permettersi pepe, curry, peperoncino, cannella e noce moscata, certamente poteva permettersi di acquistare carne di buona qualità.

Non è quindi vero che una volta si usavano le spezie per mascherare il sapore della carne marcia, si tratta di una vera e propria leggenda metropolitana.

