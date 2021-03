Le truffe online sembrano non avere mai fine. Internet ha sicuramente reso più facili le nostre vite. Ma ha dato anche un’opportunità in più ai malintenzionati di mietere vittime su vittime. Insomma, sul web è davvero semplice ingannare qualcuno, soprattutto se non avvezzo alla tecnologia. Basta un messaggio, una email o un link per riuscire a svuotare il conto corrente di una persona. Proprio per questo motivo dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti e stare all’erta. E, soprattutto, dobbiamo fare attenzione a questa email che negli ultimi giorni sta ingannando tantissime persone.

In cosa consiste l’inganno nel dettaglio

L’inganno di cui stiamo parlando oggi consiste in una mail davvero ben strutturata. A inviarla è un “Relief Fund Contribution” a favore della ricerca per sconfiggere il coronavirus. Alla fine, potremo trovare la firma di una tale Jane Cruz. Il testo è molto semplice, e il ricevente viene informato di essere stato selezionato per una somma di denaro proprio per la promozione di questo piano di recupero. In cambio, dovremo solo inviare il nostro numero di cellulare e le nostre generalità. Grazie a queste informazioni, però, per i truffatori diventerebbe facilissimo riuscire ad arrivare al conto corrente della vittima. E, in un secondo, quest’ultima si ritroverebbe senza un soldo.

La truffa della email che sta colpendo tante persone

Questa mail può davvero trarre in inganno. Ma dobbiamo tenere gli occhi aperti e leggere con attenzione il messaggio. Intanto, se si cerca con attenzione, non si troverà alcuna informazione su questa Jane Cruz. E questo già farà insospettire la maggior parte delle persone. In più, non c’è alcuna promozione su questo Relief Fund Contribution. Questa è solo una delle tante truffe che stanno sfruttando la situazione di emergenza in cui ci troviamo tutti. Proprio per questo motivo dobbiamo fare attenzione a questa email che negli ultimi giorni sta ingannando tantissime persone. Non lasciamoci abbagliare e riconosciamo subito la trappola per evitare spiacevoli conseguenze.

