Una nuova minaccia informatica arriva dai soliti criminali della rete e stavolta è lo stesso Istituto di Previdenza Sociale ad avvisare i contribuenti.

L’allarme arriva proprio tramite un comunicato stampa, inoltrato dall’INPS nella giornata del 24 febbraio. In rete, infatti, starebbero circolando nuovi tentativi di truffa, così perfezionati da risultare quasi indistinguibili da comunicazioni reali.

Il team di ProiezionidiBorsa è sempre molto attento a queste problematiche e a segnalarle con prontezza ai lettori. L’avviso dell’INPS stavolta riguarda una strana comunicazione: bisognerebbe fare attenzione a questa email truffa.

Sarebbero, infatti, in corso tentativi di phishing, una pratica criminosa che serve a rubare i dati degli utenti colpiti. La truffa si realizza, di norma, con messaggi ingannevoli che possono arrivare per posta elettronica, SMS o altri mezzi di comunicazione.

Il malcapitato che ci capita finisce per cedere tutti i suoi dati personali ai criminali informatici, che potranno poi usarli a loro piacere. Tra questi dati, spesso gli hacker riescono a carpire anche codici bancari e altre informazioni sensibili, per non dire vitali.

Nel caso dell’INPS, queste possono riguardare anche i dati della propria contribuzione previdenziale e le domande depositate presso l’INPS.

Attenzione a questa e mail truffa perché sembra inviata dall’INPS ma potrebbe anche invalidare le domande presentate nei tempi previsti

La nuova truffa funziona così. L’indirizzo da cui viene mandata l’e mail sembra essere riconducibile all’INPS e reca perfino una firma di un direttore. Con una grafica molto simile e credibile, i criminali scrivono nell’e mail all’utente che una sua domanda non sarebbe stata accolta.

Le motivazioni addotte sono la mancanza della documentazione necessaria ed esaustiva in merito alla domanda presentata. A questo punto il testo della mail invita a prendere visione dell’istanza e del provvedimento conseguente, scaricando un file contenuto nell’allegato dell’e mail.

Si tratta di un archivio in formato .zip che, apparentemente, contiene tutta la documentazione della problematica indicata. Il punto è che si tratta, invece, di un malware. Un programma malevolo che, una volta aperto, si autoinstalla sul computer bersaglio e inizia a fare seri danni.

In particolare, il programma procederà a copiare tutti i dati privati che può, come password, numeri di conti correnti e altro. Quanti dati del genere sono conservati sul proprio computer, magari innocentemente salvati nel browser web per non dimenticarli? Il malware sfrutta proprio queste abitudini.

INPS, dunque, chiede di fare attenzione a questa e mail e ricorda che non ne invia mai di questa tipologia, che al più vengono inviate tramite PEC. La raccomandazione è di non aprire mai questo tipo di e mail e ancor meno di scaricare allegati sospetti. Soprattutto, è bene verificare prima sul sito ufficiale dell’Istituto se ci sono comunicazioni specifiche a riguardo.