Molte piante normalmente presenti nei giardini sono velenose e molto pericolose per la nostra salute. Forse in pochi lo sanno, ma tantissime piante ornamentali, da fiore o da siepe, presentano foglie, fiori o bacche tossiche.

Per questo motivo dobbiamo stare molto attenti, soprattutto se viviamo in casa con bambini o animali. Tendenzialmente, infatti, i bambini hanno l’abitudine di toccare tutto ciò che li attrae, per poi portarsi le mani alla bocca. E la stessa situazione si presenta con gli animali, che annusano ogni cosa che vedono. Per questo motivo dobbiamo fare attenzione alle piante che abbiamo in giardino e in particolare a questa, poiché è molto diffusa.

Attenzione a questa diffusissima pianta da giardino perché è velenosa per uomini e animali

Stiamo parlando del lauroceraso. Si tratta di una pianta molto utilizzata nei giardini, e infatti è una delle piante da siepe più diffuse in Italia. In generale è facile da curare, poiché resiste alle temperature calde e a quelle più fredde. Inoltre è molto resistente agli attacchi dei parassiti.

Sarà per questi motivi che questa pianta è così comune.

Attenzione perché è molto velenosa

Il problema è che il lauroceraso presenta foglie e bacche velenose. Ciò che rende tossica questa pianta è l’alta concentrazione di acido cianidrico, molto nocivo per uomini e animali.

Garantire la sicurezza dei nostri cari

I fiori di questa pianta sono piccoli e bianchi, e producono un odore quasi acido. Per questo motivo risulterà repellente per gli animali domestici, poiché dotati di un olfatto particolarmente sviluppato. In ogni caso sarà opportuno fare molta attenzione ai nostri amici a 4 zampe.

I sintomi dell’intossicazione

L’intossicazione di questa pianta può portare a effetti come vomito, aumento della frequenza respiratoria e, in alcuni casi, anche convulsioni. Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione a questa diffusissima pianta da giardino perché è velenosa per uomini e animali.

In generale l’intossicazione si rivela grave soprattutto se la quantità di materiale ingerito è elevata. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, dopo l’ingestione è opportuno consultare immediatamente un medico o il Centro Antiveleni più vicino.

