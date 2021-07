Per causa di morte s’intende tutto ciò che ha dato inizio al processo che poi ha portato al decesso di una persona.

Le cause possono essere differenti, partendo dalla più diffusa e comune “causa naturale” ad altre specifiche e particolari. Ad esempio, da almeno 18 mesi la popolazione mondiale ha tristemente conosciuto la causa Covid.

Ma altre ne seguiranno altre, parola di studiosi e scienziati. In particolare, attenzione a questa causa di morte perché in futuro farà molte più vittime.

Lo studio della Monash University

Viviamo in un Mondo in cui il tasso di inquinamento viaggia a tassi spaventosi, con tutte le conseguenze che ne conseguono. Il riferimento è in particolare al surriscaldamento del pianeta. Esso è spesso alla base di eventi climatici avversi o comunque violenti, per intensità e frequenza. E il loro impatto devastante è misurabile sia in termini economici ma anche di vite umane.

Tuttavia, in un futuro forse non troppo lontano si pagherà dazio anche in termini di morti legate all’eccesso delle alte temperature. Lo afferma uno studio coordinato dalla Monsah University e pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health.

Oggi ogni anno nel Mondo ci sono 5 milioni di morti legate all’eccesso delle temperature, sia troppo calde che troppo basse. Una buona metà di questi decessi la si registra in Asia (2,6 sul totale), ma anche l’Europa ne è colpita in maniera significativa.

Le conclusioni di questo nuovo studio

Gli studiosi hanno confrontato i dati di mortalità e le temperature di 43 paesi del Mondo, tra il 2000 e il 2019. In questo lasso temporale la temperatura è salita di 0,26 gradi per decennio.

Secondo lo studio, il 9,4% delle morti globali sono legate agli eccessi delle temperature. Ad oggi è il freddo il responsabile della maggior parte della mortalità.

Tuttavia, secondo la ricerca l’attuale processo di riscaldamento del pianeta potrebbe portare a breve termine a una riduzione di queste morti. Ciò sarebbe legato alla riduzione della mortalità legata al freddo estremo. In compenso, chiosa lo studio, nel lungo termine il trend della mortalità andrà invece ad aumentare. E questo perché i decessi legati al caldo estremo continueranno invece a salire.

Dunque attenzione a questa causa di morte perché in futuro farà molte più vittime

Nella cultura occidentale il binomio clima-morte forse non è tanto forte quanto quello che lega invece il decesso a patologie come il cancro. Probabilmente perché l’incidenza dell’una non è percepita allo stesso modo dell’altro.

Ad ogni in pianeta è destinato a diventare sempre più rovente (almeno in base al trend attuale) e quindi faremmo bene a prevenire anziché curare.

Si tratta sicuramente un tema assai complesso la cui soluzione chiama tutti in causa, dal primo all’ultimo. Detta in estrema sintesi, bisognerebbe essere molto più virtuosi ed orientati al 100% all’economia circolare.

Infine, guai a pensare che si tratti di problemi lontani da noi.

Nello studio di cui sopra, infatti, emerge che l’Europa orientale ha mostrato nella stima il maggior numero di morti legate al caldo. Si tratta di una parte di Europa non così distante da casa nostra, oltre al fatto che gli effetti nefasti del clima non conoscono confini.

