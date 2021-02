Sentirci a nostro agio quando siamo in mezzo alla gente è importante per tante persone. Sapere di avere qualcosa che non va infatti non piace a nessuno. Proprio per questo siamo sempre attenti ai dettagli, cercando di evitare qualsiasi possibile brutta figura. Avere un buco nel maglione o un residuo di cibo tra i denti, sono tutte cose che ognuno di noi vorrebbe evitare. In alcuni casi però, purtroppo, non dipende solamente dalla nostra volontà.

Un disturbo diffuso

L’alitosi è un disturbo molto diffuso. Non ci sono particolari fasce di età più colpite, infatti tutti potremmo ad un certo punto doverla affrontare.

Le cause scatenanti come immaginiamo possono essere tante. Solitamente si tratta di motivi legati all’apparato digerente. Quindi gastrite, reflusso gastrico e problemi digestivi di vario tipo potrebbero essere i responsabili. Tra i sintomi, come sappiamo bene, troviamo anche odori sgradevoli che produciamo involontariamente quando parliamo. A tal proposito, bisogna fare attenzione a questa bevanda consumata da tutti perché aumenta l’alitosi.

Il latte

Ovviamente chi combatte con l’alitosi non vive un periodo facile. La vita sociale rischia di essere abbandonata e lasciata da parte proprio perché non ci si sente a proprio agio con amici e conoscenti. Esistono tanti rimedi, sia medici che naturali, che ci possono aiutare a sconfiggere il disturbo. Ma allo stesso tempo dobbiamo fare attenzione al tipo di alimentazione che seguiamo in quanto alcuni ingredienti potrebbero, come in questo caso, peggiorare il problema.

Dunque attenzione a questa bevanda consumata da tutti perché aumenta l’alitosi.

Il latte è la scelta preferita di molti per una colazione in grado di darci energie.

Certamente questo alimento presenta moltissimi benefici per il nostro organismo. Forse non tutti sanno, però, che il latte è un nemico dell’alito profumato. A causa degli amminoacidi presenti al suo interno infatti, i batteri della bocca proliferano e sprigionano cattivi odori, in quanto si cibano di questa componente.

Quindi se da una parte ci fa bene, dall’altra è un alimento che potrebbe sporcare la nostra bocca, allontanandoci dalla risoluzione del problema. Il consiglio dunque è quello di optare per soluzioni diverse, e vedere se con queste riusciamo ad ottenere dei risultati.