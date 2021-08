Esistono delle persone che hanno bisogno di vedere il Mondo “diviso in due”. Da una parte ci sarebbero tutte le azioni buone, salutari, positive. Dall’altra, invece, tutte le azioni pericolose, negative, sbagliate. Certo, si tratta di una semplificazione che però fa comodo a molte persone.

Oggi, noi di ProiezionidiBorsa andiamo contro a questa idea. Infatti, possono esistere delle azioni che sono un toccasana in alcuni contesti e momenti. Le stesse, però, in altri contesti, possono trasformarsi in azioni pericolose per la nostra salute e dobbiamo esserne consapevoli. Infatti, facciamo attenzione a questa azione che sembra molto salutare ma d’estate ci può far male.

Non è tutto oro quello che luccica

C’è una famosa frase che dice che non tutto ciò che luccica o brilla è fatto d’oro. Ecco, la Fondazione Veronesi ha pubblicato un recente articolo, consultabile qui, in cui ci mette in guardia da alcuni comportamenti. L’oggetto dell’articolo e dello studio sono i modi con cui rischiamo di avere ancora più caldo d’estate. Oltre ai classici consigli di non uscire sotto il sole o nelle ore più calde della giornata, ce n’è uno che è davvero inaspettato.

Diciamolo subito. L’articolo parla di attività fisica: d’estate dovremmo ridurla. Specialmente, dovremmo cercare di evitare di praticarla nei momenti più caldi della giornata. Inoltre, dovremmo anche evitare di fare i lavori pesanti. Certo, se siamo obbligati a lavorare in un cantiere d’estate, possiamo farci poco con queste raccomandazioni.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato di come l’attività fisica ci possa fare bene e naturalmente, ci affidiamo sempre alle parole degli esperti. Dunque, potremmo evitare di fare la nostra corsa all’una di pomeriggio, sostituendola con altre attività. Per esempio, potremmo fare una bellissima camminata nel parco o nel bosco nel tardo pomeriggio.