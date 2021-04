La moda è cambiata moltissimo negli ultimi anni e così anche il modo in cui sistemiamo i nostri capelli. Gli uomini in particolare si sono sentiti più liberi di portare barba e capelli lunghi, magari legati in codini e chignon. Nulla di male, sennonché alcune ricerche in materia di tricologia ci mettono in guardia. Dobbiamo fare attenzione a questa acconciatura alla moda perché gli studi degli esperti dimostrano che stressa la cute e accelera la caduta dei capelli. Vediamo qual è l’acconciatura finita nel mirino e perché accelera la calvizie.

La calvizie: non solo una questione di genetica, ma anche di abitudini

Se siamo convinti che la perdita dei capelli sia solo un fatto genetico ci sbagliamo di grosso. Certo, la genetica fa la sua parte. Tuttavia, ci sono delle abitudini che sono molto nocive è che sarebbe bene abbandonare, specialmente se si è predisposti geneticamente a diventare calvi. Il fumo, l’uso smodato di gel e prodotti fissanti e una dieta troppo grassa sono tutti acceleratori dei processi naturali che portano alla calvizie. Tra questi, c’è anche un tipo di acconciatura per nulla consigliato a chi è predisposto geneticamente a diventare pelato. Stiamo parlando del “man bun”.

Il “man bun” è quell’acconciatura da uomo molto di moda negli ultimi anni che prevede di legare i capelli lunghi in una crocchietta, sopra la nuca. Questa acconciatura stressa molto il capello a livello meccanico, dal momento che lo costringe a una continua tensione. Questo tipo di stress viene chiamato dai tricologi “stress meccanico” e può portare a peggiorare la situazione di quei capelli che già non sono così forti. Allo stesso modo, anche spazzolare troppo energicamente il capello fragile può accelerare il suo processo di caduta. Per questo, se crediamo di avere una predisposizione genetica alla calvizie, evitiamo di stressare i capelli con codini o chignon. Lasciamoli liberi e al naturale.

