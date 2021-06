Se a volte trovare sonno risulta complicato anche con un clima temperato e piacevole, figuriamoci in questi giorni. Chi non ha la fortuna di possedere un condizionatore nella stanza da letto, infatti, affronta in questo periodo non pochi problemi.

Il caldo è una delle cause principali quando si ha difficoltà ad addormentarsi, proprio perché il corpo non riesce a rilassarsi dal momento che la temperatura è troppo alta. Otre a trovare degli stratagemmi in grado di aiutarci in questo senso, è necessario, soprattutto in estate, prendere anche delle precauzioni efficaci.

Errori inconsapevoli

Come dicevamo dunque, innanzitutto bisogna cambiare ciò che potrebbe peggiorare la situazione a letto. Non a caso in passato abbiamo parlato di come, tramite la sostituzione del cuscino con un altro di materiale più adatto, si potessero ottenere già diversi benefici. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire. Oltre a queste accortezze molto utili, però, dovremmo anche cercare di non fare errori, magari inconsapevoli, ma che non faranno altro che complicarci la vita.

Attenzione a questa abitudine sbagliata responsabile delle notti insonni per il caldo

Effettivamente non sono moltissimi a saperlo, ma ciò che incide tantissimo sulla difficoltà nel prendere sonno è determinato da ciò che mangiamo durante la giornata e, in particolare, a cena. Senza saperlo infatti potremmo ingerire ogni sera alimenti che, a causa di alcune caratteristiche, ci renderanno la vita difficile qualche ora dopo.

Vediamo dunque perché dobbiamo fare attenzione a questa abitudine sbagliata responsabile delle notti insonni per il caldo. Ci riferiamo al fatto di mangiare, a cena o comunque nelle ore ravvicinate all’andare a letto, peperoncino o alimenti che lo contengono. Questa spezia, infatti, contiene la capsaicina, una molecola tanto complessa quanto affascinante.

Quest’ultima infatti, oltre a tante altre interessanti reazioni che provoca, alcune anche molto benefiche, entra in contatto con i nostri recettori del calore. Motivo per il quale, banalmente, sentiamo molto caldo quando mangiamo cibi altamente piccanti.

Di conseguenza, proprio perché in questo periodo il problema di chi prende sonno è determinato da una sensazione insopportabile legata la caldo, in molti consigliano di evitare di assumere capsaicina. Sarebbe meglio evitarla non tanto a pranzo o nelle prime ore del giorno, dove non ci sarebbero problemi, quanto piuttosto nelle ultime ore della giornata. Si tratta infatti di un vero e proprio bastone tra le ruote che mettiamo a noi stessi nella corsa verso l’obbiettivo di dormire serenamente e senza soffrire troppo l’afa.