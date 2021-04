Il periodo che stiamo affrontando è difficile per tutti. Siamo costretti a starcene in casa anche quando il sole splende, perché sono ancora in vigore le restrizioni contro il Covid. Ora per fortuna le cose stanno cambiando, poiché con l’arrivo della bella stagione e con l’avanzamento del piano vaccinale ci aspettano le prime riaperture.

Tuttavia, ci sono delle abitudini che sarà dura far passare, anche con il ritorno alla normalità. In particolare facciamo attenzione a questa abitudine che molti hanno senza accorgersene può causare seri danni al nostro benessere.

Ecco di cosa si tratta

La grande novità lavorativa dell’ultimo anno, per molti di noi, è lo smart working. La possibilità di lavorare da remoto ha sconvolto gli uffici di tutto il mondo, ed ha insegnato un nuovo modo di vivere la vita professionale. Non più meeting in sale riunioni e discussioni alla scrivania, ma tutto si fa su Zoom.

E senza che ce ne accorgiamo, tutto questo ha anche impatto sulla nostra vita personale, vediamo come.

Non solo a lavoro

Il problema che può sorgere quando si lavora tanto da remoto, è che porta con sé anche molta solitudine. Ed il problema ancora più grande è che non ce ne accorgiamo, e la facciamo diventare la normalità anche nella vita personale. Poiché non siamo più abituati a uscire di casa, può succedere che senza accorgercene riduciamo anche i nostri contatti sociali. Ci sembra ormai così normale uscire poco di casa, che ci stiamo abituando e questo ci sta quasi piacendo.

Bisogna stare attenti

Molti ricercatori stanno quindi lanciando l’allarme: attenzione questa abitudine che molti hanno senza accorgersene può fare seri danni al nostro benessere. Non dobbiamo pensare che questa sia una nuova normalità, ma dobbiamo sapere che è una situazione temporanea. E quindi, in quanto tale, è bene che cerchiamo per quanto possibile di avere una vita sociale attiva. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle normative.

Insomma è chiaro l’obiettivo da perseguire. Quindi, facciamo attenzione a questa abitudine che molti hanno senza accorgersene può causare seri danni al nostro benessere. Non ci abituiamo troppo a stare in casa, ma guardiamo sempre fuori, in trepidante attesa di poter tornare ad una socialità normale.

