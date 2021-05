La pasta è sicuramente il piatto preferito dagli italiani. Veloce da preparare e ideale in qualunque momento, ci permette di variare formato e condimento e di sbizzarrirci con nuove ricette.

Negli ultimi anni sono comparse sul mercato svariate tipologie, anche di diversa composizione. Dove una volta la classica farina di frumento era lo standard, è ora sempre più comune trovare nuovi cereali usati come base per la nostra pasta.

Ma conosciamo davvero bene ciò che mangiamo? Siamo sicuri di utilizzare la pasta nel modo corretto? Sono davvero tutte ideali per il nostro organismo?

Ci stupirà molto conoscere quest’aspetto della pasta di kamut.

Attenzione a quello che non ci dicono sulla pasta di kamut e che dobbiamo sapere

Innanzitutto, dobbiamo chiarire che il nome commerciale di questo cereale non è il vero nome scientifico. Infatti, il nome che compare su tutte le confezioni è semplicemente il nome del marchio inventato da una famosa ditta americana.

Se decidiamo di consumarlo facciamo attenzione che sia prodotto in Italia. La provenienza della farina dovrebbe sempre essere indicata sulla confezione e si possono trovare alcune aziende che lo coltivano sul nostro suolo nazionale.

Ma come è arrivato sul nostro mercato? Il kamut si è diffuso poiché molto conosciuto nell’ambito biologico. Si è sempre pensato fosse ricco di qualità pregiate, ed è promosso soprattutto dai sostenitori della corretta alimentazione.

Tuttavia, dati recenti hanno confermato che non ha alcun valore nutrizionale migliore rispetto a tanti altri tipi di grano. Inoltre, il suo prezzo è nettamente maggiore rispetto al classico frumento, proprio perché prodotto di nicchia divenuto di tendenza.

Cerchiamo quindi di conoscere meglio questo cereale e di comprendere quali siano le sue proprietà nutrizionali.

Non è adatta ai celiaci

Al contrario di quanto spesso si creda, il kamut non può essere considerato come un sostituto diretto del grano. Dobbiamo fare molta attenzione se decidiamo di consumarlo qualora fossimo affetti da celiachia. Infatti, all’interno di essa, è contenuto molto glutine, che potrà darci seri problemi a livello infiammatorio.

Inoltre, al contrario di altri cereali o della quinoa, contiene poche fibre e maggiori quantità caloriche.

Va però detto che è ricco di proteine e sali minerali, che è fonte di energia ed è altamente depurativo. Ma attenti, sono qualità presenti anche nel più comunissimo grano.

Quindi, attenzione a quello che non ci dicono sulla pasta di kamut e che dobbiamo sapere. Non facciamoci ammaliare solo dalla moda del momento in ambito alimentare.

Analizziamo sempre i componenti dei nostri alimenti. Ci permetteranno di comprendere davvero ciò che stiamo per mangiare.

