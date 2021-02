La pelle è molto delicata e a volte ci si ritrova con delle piccole macchioline scure antiestetiche. Spesso non se ne conosce la causa e allora si pensa subito a qualche buon rimedio. Purtroppo può succedere che sono proprio questi a causarli. Attenzione allora a quelle abitudini che formano antiestetiche macchioline sulla pelle.

Attenzione alla luce dei cellulari

La luce in particolare la blu-violetta dello spettro solare, secondo una ricerca favorisce l’iper-pigmentazione della pelle. Questa avviene in particolare se si è al chiuso di un locale, situazione che si presenta quando si usano a casa computer, tablet o smartphone. Ma anche con la luce fluorescente dei neon.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per evitare questo tipo di problema si può usare la protezione alla luce blu che in genere è presente negli apparecchi. In alternativa, anche una crema solare.

Brufoli dell’acne

Altra cattiva abitudine da evitare e quella di schiacciare i brufoli dell’acne. Ogni volta che lo facciamo induciamo la pelle a produrre melanina, che lascia le sue tracce dopo che il brufolo si è richiuso. Meglio non toccare i brufoli dell’acne.

Creme contro le macchioline

Alcune creme che servono ad eliminare le macchie di pelle sono a carattere acido. Per cui una volta applicate secondo il tempo giusto, non bisogna dimenticarsi di proteggere il viso lavandolo, per eliminare la crema in eccesso. Se non lo facciamo, sarà l’acido della crema a irritare la pelle e a creare le macchioline che vorremmo cacciare.

Attenzione a quelle abitudini che formano antiestetiche macchioline sulla pelle

Un altro sistema per eliminare le macchie è di passare il limone sulla pelle. Operazione che non deve durare a lungo perché in combinazione con la luce solare, il limone provoca fenomeni di sensibilizzazione e la formazione proprio delle macchie che volevamo togliere. Il consiglio è lo stesso di prima, basta lavare il viso per eliminare il problema.

Queste sono alcune cause che possono generare le antiestetiche macchioline scure della pelle. Un’igiene regolare della pelle, con prodotti non aggressivi e rispettosi dell’epidermide, manterranno sempre la pelle pulita e protetta.

Ecco un utile articolo: i grandi benefici del latte sulla pelle.