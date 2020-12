Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono molte le agevolazioni ed i bonus che è possibile richiedere in base al proprio reddito ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un importante documento che il cittadino deve presentare al momento della domanda di sussidi. In questi casi, è importante ricordare che l’ISEE, affinché sia accettabile, deve essere in corso di validità. In questa guida, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegano dunque come fare attenzione a quando scade l’ISEE 2020 per ottenere bonus e agevolazioni.

Termini di scadenza

Il contribuente interessato a richiedere l’ISEE, sa perfettamente che al valore di tale indicatore concorrono diversi fattori di tipo reddituale. Collocarsi una determinata fascia ISEE può determinare la possibilità di richiedere o meno un determinato beneficio economico. In questi casi, uno dei fattori a cui si deve prestare attenzione è ad esempio l’incidenza dei depositi sul proprio conto corrente. Essa ha un determinato peso sul calcolo ISEE come si può leggere qui.

Una volta che si ottiene tale documento, però, occorre ricordare che esso ha validità annuale e che richiede un rinnovo ad un dato momento. Ecco perché si deve prestare la massima attenzione a quando scade l’ISEE 2020 per ottenere bonus e agevolazioni. Infatti, è possibile che una dichiarazione ISEE non aggiornata escluda dalla possibilità di concorrere per l’ottenimento di un particolare sussidio.

I chiarimenti dell’INPS sulla validità dell’ISEE

Relativamente all’anno 2020, si deve ricordare che l’ISEE scade il 31 dicembre 2020. Con il comunicato stampa INPS del 12 settembre 2019, l’Istituto di Previdenza Sociale ha chiarito che l’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di emissione. Questo significa che al fine di richiedere i bonus e le agevolazioni a base ISEE, si dovrà provvedere ad aggiornare tale dato il prossimo anno. Quindi, per le richieste di sussidi, benefici economici e fiscali relativi all’anno 2020, si potrà presentare l’ISEE 2020. Allo scattare del 2021, si dovrà ripetere l’iter per ottenere l’ISEE aggiornato a seguito di invio di nuova DSU.