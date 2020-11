Attenzione a quando la caldaia fa così perché potrebbe essere pericoloso 

Tutti quanti si sentono sicuri nella propria abitazione. La casa è il posto che solitamente si preferisce maggiormente proprio per il senso di tranquillità e sicurezza che riesce a trasmettere.

È però sotto gli occhi di tutti come, nella maggior parte dei casi, gli incidenti più gravi avvengono proprio nelle abitazioni. Questo perché dentro casa siamo circondati da strumenti ottimi e comodi per il nostro benessere. Ma in alcuni casi questi stessi oggetti potrebbero rivelarsi pericolosi.

I problemi comuni

Il più delle volte, i problemi che si affrontano con gli elettrodomestici e in generale gli strumenti di casa sono alquanto semplici. Ci sono poi strumenti a cui notoriamente è consigliato di fare molta attenzione, come la caldaia o il quadro elettrico.

Quasi sempre, anche in questo caso, il problema è di poco conto. Ci sono delle volte, tuttavia, in cui il problema potrebbe essere più serio. Rendersene conto in tempo, potrebbe, in alcune circostanze, anche salvarci la vita.

È, dunque, necessario conoscere bene questi strumenti e capire quando stanno diventando pericolosi. Sia che si tratti del quadro elettrico che dei caloriferi e dunque dell’impianto di riscaldamento, la prima arma a nostra disposizione sono sicuramente i cinque sensi.

In particolare l’olfatto. Quest’ultimo è utilissimo quando si tratta di una possibile fuga di gas. Evento che potrebbe capitare in caso di un malfunzionamento della caldaia. Infatti bisogna fare particolare attenzione a quando la caldaia fa cosi perché potrebbe essere pericoloso.

Il monossido di carbonio

Soprattutto nelle ultime caldaie presenti sul mercato, i produttori hanno fatto in modo di metterle il più possibile in sicurezza. I gas che potrebbero fuoriuscire, infatti, nella maggior parte dei casi non hanno odore. Grazie però ad un’aromatizzazione artificiale questi gas, nel caso fuoriescano, avranno un odore particolare. Importante, dunque, attivare l’olfatto e prestare attenzione a odori nuovi nell’abitazione.

Più problematica, invece, è la possibilità di fuga di monossido di carbonio. Questo, in effetti, è inodore ed è estremamente pericoloso.

Nel caso ci si senta svenire non comprendendone la causa, il consiglio è quello di far circolare immediatamente l’aria aprendo le finestre. In tal modo ci si assicura di non essere in procinto di perdere i sensi a causa di una fuga di questo gas.

Risulta, dunque, davvero importante fare attenzione a quando la caldaia fa cosi perché potrebbe essere pericoloso.