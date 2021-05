Gli animali da compagnia sono spesso la miglior compagnia per l’uomo, che si tratti di cani, gatti o altri animaletti. Per questo prendersene cura è molto importante. In particolare, per i cani le zampe sono estremamente importanti, e generalmente sono resistenti e non richiedono grandi cure.

Infatti, se i cani fanno sufficiente attività fisica, il semplice contatto delle zampe con il suolo le manterrà in salute ed eviterà che le unghie crescano troppo. La lunghezza delle unghie è però essenziale per il benessere del cane: troppo corte o lunghe possono provocare dolore e difficoltà a camminare e correre.

Attenzione a quando il nostro cane mostra questo segno sulle zampe perché può trattarsi di un’infezione seria

Le unghie troppo lunghe possono talvolta causare dolori e infezioni per il nostro amico a 4 zampe. Purtroppo, tendono ad incurvarsi e penetrare i polpastrelli dell’animale. Questo può accadere sia quando il cane non cammina abbastanza, sia quando è affetto da una patologia piuttosto comune.

Si tratta della leishmaniosi, una patologia cronica causata dal parassita Leishmania infantum. Spesso, nei mesi più caldi dell’anno, degli insetti detti flebotomi possono pungere il nostro cane e trasmettergli il parassita. La leishmaniosi ha un lungo tempo di incubazione, tra i 6 mesi ed i 2 anni. Durante questo periodo non ci saranno sintomi, ma poi il cane comincerà a star male.

In più, la leishmaniosi può essere trasmessa dal cane all’uomo, anche se per l’uomo non è pericolosa. Ecco perché prevenirla è molto importante, sia per noi che per i nostri amici a 4 zampe.

Come prevenire la leishmaniosi?

Per evitare che il nostro cagnolino si ammali, è giusto applicargli sulla schiena tutti gli anni, da maggio ad ottobre degli antiparassitari esterni. Questi tengono alla larga i parassiti, come le pulci e le zecche, ma anche i flebotomi.

In alternativa, esiste un vaccino per la leishmaniosi, ma non è efficace al 100% ed è parecchio costoso. Meglio quindi usare gli antiparassitari, perché prevenire è meglio che curare. Infatti, la terapia è parecchio lunga e spesso ci sono recidive, per cui non è definitiva.

Ecco, quindi, perché è così importante fare attenzione a quando il nostro cane mostra questo segno sulle zampe perché può trattarsi di un’infezione seria. E la leishmaniosi è una patologia seria che è meglio evitare.