Chi sceglie di condividere la propria vita con un animale domestico sa che è molto importante dargli le giuste attenzioni. È fondamentale poter contare sul proprio veterinario che essendo un esperto ci darà i consigli per agire sempre nel miglior modo possibile.

Soprattutto per chi è alle prime esperienze, vivere insieme ad un animale domestico ci rende sicuramente più responsabili.I nostri animali dipendono da noi. Mangiano e bevono grazie a noi e imparano tutto ciò che serve guardando e scrutando i nostri gesti.

Noi dobbiamo saper essere in grado di capire quando i nostri piccoli amici pelosi stanno bene o hanno qualcosa che non va.La prontezza nel riconoscere se c’è qualcosa di strano potrebbe in molti casi salvargli la vita.

Ad esempio facciamo attenzione a quando il gatto beve in continuazione perché nasconde qualcosa da non sottovalutare. Vediamo insieme con questo articolo le cause che lo portano ad avere questo comportamento.

I primi segnali che il gatto beve troppo

Diciamo che in media un gatto adulto beve circa 80/90 ml di acqua per 1 kg del suo peso. Quando notiamo che il nostro micio beve molto frequentemente c’è sicuramente qualcosa che non va.

Spesso ce ne rendiamo conto perché cerca acqua anche da altre fonti, prova a dissetarsi ad esempio anche con l’acqua del water.Questo disturbo si chiama polidipsia. Questo bisogno di dissetarsi di continuo è dovuto ad una disidratazione interna. Ciò proviene senza dubbio da un malessere di natura fisica.

Le cause

Le cause potrebbero essere tante e varie. Può derivare da un malfunzionamento renale, da disturbi endocrini o ormonali. Può anche essere però una disidratazione derivata da vomito e diarrea o dall’innalzamento delle temperature. Succede anche quando ad un gatto abituato a mangiare cibo umido ad un certo punto gli viene dato cibo secco.

Le cause possono essere tante e diverse. La cosa importante per il padrone è saper riconoscere quando qualcosa non va. È fondamentale in questi casi contattare il proprio veterinario che saprà senza dubbio agire nella maniera più opportuna.

Facciamo perciò sempre molta attenzione a quando il gatto beve in continuazione perché nasconde qualcosa da non sottovalutare.