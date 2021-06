L’acquisto di un elettrodomestico per la casa richiede nel tempo alcune particolari manutenzioni che consentono di farlo funzionare sempre in maniera ottimale. Tali manutenzioni possono richiedere una cura maggiore se si decide di posizionare elettrodomestici come lavatrice o asciugatrice su un balcone o uno terrazzo. Attenzione a proteggere bene questo elettrodomestico in casa per evitare uno spreco di soldi per guasti e riparazioni. Posizionare lavatrice o asciugatrice in spazi esterni richiede alcuni accorgimenti che interessano sia l’elettrodomestico che il regolamento condominiale.

Si può mettere la lavatrice o l’asciugatrice sul balcone?

Questa è una domanda che spesso si pongono molte famiglie che vivono in condominio. La risposta non è univoca e richiede alcune valutazioni in base a quanto prevede il regolamento del proprio condominio. Le questioni principali da analizzare sono le seguenti: la rumorosità dell’elettrodomestico e il decoro architettonico dell’edificio. Secondo quanto prevede la legge, il balcone aggettante, ossia quello tipico con ringhiera, o la loggia, rappresentano una superficie accessoria rispetto all’abitazione. Questo è quanto prevede l’art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001. Questo significa che il regolamento condominiale potrebbe, in alcuni casi e relativamente a specifiche norme, vietare di posizionare la lavatrice o l’asciugatrice sulle superfici esterne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a proteggere bene questo elettrodomestico in casa per evitare uno spreco di soldi per guasti e riparazioni

Laddove il regolamento consenta di tenere simili elettrodomestici sul balcone, è opportuno ricordare che essi richiedono una particolare cura. Lavatrice e asciugatrice nascono come elettrodomestici da interno. Tuttavia, gli spazi ristretti di molte case non offrono scelta migliore se non quella di sacrificare uno spazio del balcone per posizionare questi grandi elettrodomestici. Ebbene, in questo caso, assicurarsi sempre di proteggerli adeguatamente. I principali rischi che provengono dall’esterno riguardano gli agenti atmosferici e gli sbalzi termici. Questo comporta la necessità di isolare bene dall’esterno la lavatrice o l’asciugatrice e di proteggere le tubature di scarico. In alcuni manuali di istruzioni è possibile trovare delle indicazioni sull’impiego corretto degli elettrodomestici che è sempre utile consultare al momento dell’acquisto. Pertanto, per evitare di spendere soldi per aggiusti e riparazioni, è sempre utile scegliere le migliori soluzioni isolanti.

A coloro che stanno progettando ristrutturazioni e nuovi acquisti in casa, ricordiamo che quest’anno è possibile fruire del bonus mobili e elettrodomestici. Tutti i dettagli sugli importi e sulle condizioni di accesso sono consultabili nell’articolo: “Come ottenere una detrazione fiscale di 8.000 euro per arredare casa nel 2021”.

Approfondimento

Le 3 soluzioni geniali per nascondere lavatrice e asciugatrice in bagno o in cucina senza rovinare l’arredamento e spendendo pochi soldi