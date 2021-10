Venerdì la Borsa di Milano ha terminato la terza settimana del mese. Ottobre si avvia a essere molto positivo per il nostro listino. Infatti questa è la terza settimana consecutiva col segno più per il nostro mercato azionario. Venerdì i prezzi sono andati molto vicino al massimo dell’anno. L’indice maggiore del mercato azionario nostrano non è andato oltre il record realizzato ad agosto solamente per 5 punti. Una volta sfiorato il massimo, i prezzi hanno cominciato a scendere confermando uno scenario anticipato dai nostri analisti. Chi vuole leggere la previsione può andare all’articolo: “La Borsa di Milano ha 2 scenari davanti a sé, uno favorevole e uno meno positivo”.

Piazza Affari riparte dal rialzo di venerdì

La Borsa di Milano la settimana scorsa ha dato prova di vitalità e anche di una certa forza. Milano e il resto delle Borse europee hanno preferito ignorare le notizie negative, in particolare l’aumento dei contagi da pandemia. Gli acquisti sono stati diffusi lungo tutto l’arco della settimana e questo lascia ben sperare per le prossime 5 sedute della nuova ottava.

Piazza Affari riparte dal rialzo dello 0,2% di venerdì. Ma poteva essere un aumento più corposo se il Nasdaq, l’indice tecnologico americano, non si fosse messo di traverso. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso l’ultima seduta d’ottava (la settimana borsistica) a 26.571 punti, ma nell’arco della giornata ha raggiunto i 26.682 punti. L’indice maggiore di Piazza Affari ha realizzato il massimo dell’anno il 13 agosto, a 26.687 punti quindi venerdì il record è stato sfiorato per 5 punti.

Attenzione a Piazza Affari perché oggi potrebbe essere il giorno di questo evento

La caduta dei prezzi nell’ultim’ora della seduta lascia l’amaro in bocca ed anche una piccola perplessità. C’è il dubbio che la breve discesa dei prezzi di venerdì possa proseguire anche nella giornata di oggi. Nel pomeriggio di venerdì sono scattate le vendite di chi aveva comprato in mattinata o nella giornata di giovedì. Soprattutto i trader hanno venduto per monetizzare i guadagni realizzati nelle ore precedenti.

Le vendite potrebbero proseguire anche nella mattina di oggi. Poi, quando tutti hanno monetizzato i guadagni, l’indice potrebbe tornare a salire. In questo caso si può ipotizzare una discesa del Ftse Mib fino a 26.400 punti. Questo può essere considerato un ottimo livello di supporto in grado di sostenere la discesa dei prezzi. A questo livello i trader potrebbero cessare di vendere e tornare a comprare.

L’altra possibilità è che l’indice faccia come venerdì, ovvero che in avvio prenda la strada rialzista. In questo caso è molto probabile che nella giornata di oggi i prezzi possano superare il record annuale e realizzare un nuovo massimo. Quindi attenzione a Piazza Affari perché oggi potrebbe essere il giorno di questo evento. Il Ftse Mib potrebbe spingersi fino a 26.700 punti, in questa ipotesi si potrebbe immaginare il raggiungimento dei 27.000 punti entro la settimana. Ovviamente questo scenario si verificherà solamente con i prezzi che apriranno sopra il livello di chiusura della seduta di venerdì.

