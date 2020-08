Attenzione a Piazza Affari. La Borsa si avvicina alla soglia dei 20mila e il listino milanese potrebbe riservare sorprese.

In Borsa a Milano, la prima seduta della settimana è filata via liscia senza colpi di scena. Per questa e la prossima settimana ci dovremo abituare a sedute con volumi ridotti e scambi in diminuzione. Sulle Borse europee e su quella italiana, si fa sentire il clima vacanziero che caratterizzerà questa e la prossima settimana.

Anche se il clima è calmo, non sono mancati gli spunti interessanti in Borsa. Vediamo cosa è accaduto oggi.

Seduta tranquilla per l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), che comunque ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 19.651 punti. Una risultato che non era così scontato, specialmente dopo le due turbolente ultime sedute della settimana scorsa. Avere chiuso sopra 19.500 punti, è comunque un buon risultato, che permette di allontanare i timori per una nuova fase ribassista. Scenario che si concretizzerebbe se l’Ftse Mib dovesse avere una chiusura sotto area 19mila punti. Situazione che comunque per il momento sembra allontanarsi.

Consigliamo attenzione a Piazza Affari. La Borsa si avvicina alla soglia dei 20mila e il listino milanese potrebbe riservare sorprese. Il superamento di questa resistenza potrebbe ridare forza agli acquisti. Infatti, anche se gli scambi in Borsa sono ridotti, non significa che non possano portare a improvvisi movimenti.

Attenzione ai titoli bancari

Movimenti evidenti che hanno subito alcuni titoli importanti per il listino, ovvero i bancari e i finanziari. Svetta tra le blue chip il rialzo di Unipol, che ha guadagnato il 40%, insieme e Mediolanum e Banco BPM, che hanno guadagnato il 2,7%. Bene anche Bper Banca con un rialzo dell’1,5% e Unicredit dell’1,2%.

Una partecipazione corale delle banche al rialzo, è fondamentale affinché l’indice Ftse Mib possa finalmente salire oltre la soglia dei 20mila punti e realizzare una nuova gamba rialzista.

I titoli bancari in queste settimane a cavallo di Ferragosto dovrebbero essere degli osservati speciali. Non sarebbe sorprendente che gli operatori professionali incrementino le posizione lunghe (gli acquisti) su queste azioni, approfittando della scarsa operatività in Borsa.