Attenzione a quest’organo, è il più importante da curare in attesa del vaccino

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questa pandemia gli pneumologi ci hanno insegnato a dare priorità alla salute del polmone, l’organo più attaccato dal virus Covid 19. Nelle forme più fulminanti e gravi, l’infezione da coronavirus causa una malattia letale, la polmonite intersiziale.

Molti pazienti che sono guariti, accusano comunque una compromissione delle funzioni polmonari. Ecco cosa fare per preservare il sistema polmonare fino al giorno in cui saremo completamente coperti dal vaccino contro il virus Covid 19. I consigli raccolti dagli Esperti di Salute & Benessere di ProiezionidiBorsa arrivano dagli pneumologi statunitensi della University of Alabama di Birmingham.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Usare la mascherina, anche dopo la pandemia

Anche con la pandemia in discesa, proseguiamo a tenere una mascherina protettiva a portata di mano in casa o in auto. Indossandola non ci sentiremo affatto ridicoli: perché tutti possono comprendere, ora, il nostro bisogno di proteggere le vie aeree.

Possiamo usarla quando capita di spostarci per lavoro o per turismo, in zone ricche di sostanze allergizzanti, polveri sottili o pollini. Risulta indispensabile quando facciamo bricolage, ripariamo qualcosa che produce segatura o polvere.

La polvere irrita le vie aeree e può portare a malattie polmonari croniche. Non esponiamoci mai a spray, vernici o sostanze disinfettanti contenenti ammoniaca, candeggina o altri composti organici volatili senza una mascherina su naso e bocca.

Respirare meglio e soffiare spesso il naso

Attenzione quest’organo, è il più importante da curare in attesa del vaccino. Cominciamo dalle azioni più semplici e concentriamoci sulla respirazione ogni volta che possiamo, cercando di inspirare ed espirare profondamente.

È un’azione che aiuta a gestire lo stress e a rilassarci. Diamo un’occhiata anche alle anche app che ci insegnano questo tipo di respirazione profonda e funzionale.

Non stare fermi alla scrivania

Quando lavoriamo da casa, dobbiamo muoverci per non stare continuamente fermi alla scrivania. Perché questa posizione rischia di comprimere la gabbia toracica e impedisce ai polmoni di riempirsi completamente.

Cambiare spesso posizione, anche spostandosi dal tavolo al divano per una bevanda calda, è consigliabile. E ogni volta che ci si alza, bisogna respirare profondamente e fare un pò di stretching per favorire la circolazione e sgranchire i muscoli.

Attenzione a quest’organo, è il più importante da curare in attesa del vaccino

Quando corriamo per prendere l’autobus ci sembra di svenire, perché ci manca il fiato? Vuol dire che dobbiamo cambiare stile di vita.

Perdere quei cinque-dieci chili che di sicuro abbiamo messo sù in quest’ultimo, disgraziato, anno 2020. Cominciamo a fare un allenamento specifico tre volte alla settimana. Scegliendo fra sollevamento pesi, camminata veloce o saliamo le scale di corsa per fare esercizio aerobico. Gli esercizi con i pesi per i pettorali sono pure fondamentali, ci consentono di supportare al meglio il sistema polmonare.

Attenzione a questo organo è il più importante da curare in attesa del vaccino.