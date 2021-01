Arthur Rimbaud diceva: “divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca”. Ci pare più che condivisibile, ma non è tutto.

Se è vero che il gusto del caffè rimane in bocca, è vero che anche la caffeina rimane nel corpo. Per espellere almeno il 90% della caffeina dal nostro organismo servono quasi dodici ore. È comunque un lasso di tempo che varia a seconda dei soggetti. Meglio andarci piano, in ogni caso, se vogliamo evitare nottate insonni.

Dunque, il piacere di bere un’ottima miscela incontra, comunque, il limite di non eccedere con le quantità ingerite di caffeina. Facciamo, quindi, attenzione a non superare questa soglia quotidiana di caffeina. Vediamo prima cos’è questa sostanza.

Effetti della caffeina

La caffeina è una sostanza appartenente alla famiglia degli alcaloidi. È un composto formato da quattro elementi: ossigeno, azoto, idrogeno e carbonio. Essa non è contenuta solamente nel caffè. La possiamo trovare, infatti, anche nella noce di cola, nelle foglie di thè e nel cacao. Di più, è alla base di molte bevande gasate analcoliche e energetiche.

Gli usi che si fanno della caffeina, tuttavia, non sono limitati solamente all’ambito alimentare. Grazie alla sua azione di stimolo sul sistema nervoso centrale, l’alcaloide è impiegato anche in ambito medico-scientifico. Si registrano usi tanto per il contrasto della sonnolenza quanto per l’alleviamento dei dolori da emicrania.

Un abuso della sostanza porta inevitabilmente degli effetti collaterali. In particolare, se si superano determinate quantità, c’è il rischio di subire le conseguenze del caffeinismo. Provocando una sovrastimolazione del sistema nervoso, troppa caffeina procura insonnia, mal di testa, palpitazioni, agitazione.

Quanta assumerne

Dunque, per evitare effetti psico-fisici spiacevoli, è bene fare attenzione a non superare questa soglia quotidiana di caffeina.

400 mg al giorno: è la soglia massima di caffeina indicata dagli esperti. Di norma, una tazzina di caffè espresso contiene circa 80 mg di caffeina. Per questa ragione, sarebbe opportuno limitare il consumo di caffè alle cinque tazzine.

Se al caffè, durante la giornata, accompagniamo anche del cioccolato, meglio consumarne ancora di meno. Ad esempio, una barretta di cioccolato fondente da 50 gr contiene circa 25 mg di caffeina. Mentre una tazza di thè da 220 ml ne arriva a contenere quasi 50 mg.

Allora, regoliamo il consumo delle bevande e dei cibi, tenendo sempre conto di non superare la soglia di 400 mg di caffeina.

Approfondimento

