Per evitare di soffrire di ipertensione, i protagonisti siamo davvero noi. Pensate infatti che, per allontanare lo spettro del colesterolo alto o il rischio di infarti per l’ostruzione arteriosa, non ci sono segreti. Semplicemente una vita condotta con alcune regole da seguire:

– Non fumare

– Non eccedere con l’alcol

– Fare sport

– Evitare gli alimenti pieni di grassi

Ancora una volta quindi, a livello di prevenzione nella salute, attenzione a non ostruire le arterie con un’alimentazione scorretta.

Cosa accade a livello fisico

Il procedimento che porta poi a correre ai ripari con l’ipertensione è molto semplice: i grassi si depositano e si accumulano sulle pareti delle arterie. Queste diventano più rigide, perdono in elasticità e il sangue fatica a passare normalmente. Il pericolo è però silente, cioè le arterie ostruite non palesano, come altri disturbi, sintomi clamorosi e visibili. Il rischio spesso è quello, se non facciamo analisi del sangue frequenti, di accorgercene quando capita un infarto o un evento cardiaco grave!

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Quali cibi evitare per non incorrere in rischi

Il passo fondamentale per prevenire è fare quindi attenzione a non ostruire le arterie con un’alimentazione scorretta. Molto alimenti però traggono in inganno con il loro sapore e riesce difficile privarsene. La nostra redazione comunque pubblica la lista dei cibi di cui alimentarsi con moderazione:

– La carne rossa e il pericolo grigliate e “braciolate” in compagnia

– La pelle del pollo, di cui molti sono golosi, che è ipercalorica. Una classica aletta invitante e saporita contiene ben 160 calorie

– Il latte e i suoi derivati, se consumati in eccesso sono ricchi di grassi saturi, nemici delle arterie

– I grassi trans, anche conosciuti come acidi grassi idrogenati: le patatine fritte, i panzerotti, i sofficini e tutti il mondo del fast food

– Merendine, brioches e dolci imbustati, pieni di burro, grassi, zuccheri e coloranti

– Patatine, stuzzichini e tutto il mondo del salato che tanto piace ai nostri bambini, abbonda di grassi saturi. Dovuti anche alla frittura con oli di mais e di girasole, particolarmente grassi

I consigli finali del nostro team

Il nostro “team benessere” ricorda ancora una volta che il segreto per tenere attive anche le arterie e prevenire guai è una vita attiva, unita a un’alimentazione corretta. Beviamo tanta acqua e mangiamo tanta frutta e verdura. Una serata con gli amici ce la possiamo anche concedere, l’importante è non eccedere!