Chiunque stia leggendo questo articolo, e anche chi non lo sta facendo, ha ordinato un alimento a domicilio almeno una volta nella vita.

Negli ultimi anni le richieste di cibo a domicilio hanno avuto un’impennata stellare e senza precedenti. Ciò dipende dal fatto che la vita attuale ha tempi troppo frenetici che spesso non lasciano spazio a ricette lunghe ed elaborate.

E poi diciamolo, anche l’elemento “pigrizia” gioca un ruolo di primo piano in questa situazione. Insomma, la verità è che c’è sempre un buon motivo per prendere il cellulare e ordinare una pizza a domicilio.

Il problema è che non tutti i cibi sono adatti a questo meccanismo.

Per evitare brutte soprese e fastidi inutili, capiamo meglio quali sono i cibi che sarebbe meglio non ordinare mai da casa.

Attenzione a non ordinare mai a domicilio questi cibi per non rischiare grosso

Iniziamo con la protagonista indiscussa della nostra cucina, la pasta. Siamo così attenti a leggere i minuti di cottura riportati sulle confezioni, che non possiamo fare l’errore di ordinarne un piatto a domicilio.

Chi lo fa, invece, deve aspettarsi di mangiare un piatto di pasta scotto e colloso, che assomiglia più a un chewing gum che ad altro. Il motivo è che la pasta chiusa nella scatola continuerà a cuocersi a causa del suo stesso calore, e questo la renderà immangiabile.

Croccantezza zero

Una buona frittura ogni tanto piace a tutti. Su ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come preparare delle patatine fritte davvero croccanti evitando questo errore clamoroso.

La frittura davvero squisita è quella che “scrocchia” sotto i denti grazie alla sua croccantezza. Il problema, in questo caso, è che la frittura chiusa nella confezione si ammorbidirebbe troppo, perché bagnata dal vapore acqueo prodotto dal suo calore. Il discorso vale per la frittura di pesce, le crocchette alle patate e tanti altri prodotti.

Effetto suola di scarpa

La carne è un altro alimento che va consumato direttamente sul posto. Dobbiamo fare attenzione a non ordinare mai a domicilio questi cibi per non rischiare grosso. Infatti la carne cotta sprigiona la sua bontà solo se consumata qualche secondo dopo essere passata sul fuoco. Al contrario, se la ordinassimo a domicilio, arriverebbe secca o troppo dura, ancora una volta immangiabile.