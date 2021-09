Chissà quante volte ci sarà capitato di adoperare più detergenti assieme soprattutto nella pulizia delle superfici più sporche. Errore che potremmo aver commesso anche in presenza di animali domestici per rimuovere lo sporco più insistente. Unire detergenti chimici anche a composti naturali può rivelarsi una vera e propria trappola. Si scatenano infatti delle reazioni chimiche di cui non siamo a conoscenza. Quindi, attenzione a non mescolare mai questi detergenti pericolosi non solo per la salute, ma anche per la a vera e propria pulizia di casa. È ovvio che la salute nostra e dei nostri cari sia al primo posto delle nostre priorità per questo consigliamo di seguire i suggerimenti della nostra Redazione.

Una delle reazioni più pericolose in assoluto

Se non conosciamo bene la miscela pericolosa che potremmo creare, prestiamo attenzione per esempio al cosiddetto “cloro gassoso”. Come ricordano anche i siti ufficiali, esistono delle unioni potenzialmente molto pericolose per la nostra salute. Una di queste è quella formata da aceto bianco, candeggina e ammoniaca per la disinfezione dei bagni. Dalla loro unione nasce infatti il cloro gassoso di cui sopra, vera e propria sostanza tossica che in pochissimi secondi può intossicare il nostro organismo. Dagli occhi che cominciano a lacrimare, a colpi di tosse e addirittura fino a problemi di respirazione.

Attenzione a non mescolare mai questi detergenti pericolosi non solo per la salute

Non dobbiamo per questo farci prendere adesso dal panico, ma ricordiamo che in linea generica tutti i mix che contengono prodotti chimici industriali andrebbero composti solo dagli esperti. Perché pericolosi. Diverso è invece il discorso se andiamo a unire degli ingredienti naturali.

Ricordiamoci però anche qui una cosa importante: se unendo magari limone, bicarbonato e aceto, non corriamo rischi per la salute vera e propria, sbagliare le quantità potrebbe portarci a rovinare le superfici. Ecco allora che diventa veramente importante avere le informazioni giuste, oppure appoggiarsi direttamente all’esperienza della tradizione di famiglia. Nonne e mamme che da anni puliscono le superfici di casa senza fare guai e utilizzando sempre gli stessi detergenti sono praticamente una garanzia di riuscita. Un esempio? La fecola di patate come rimedio per la pulizia delle vie di fuga delle piastrelle di casa.

La candeggina sempre con l’acqua

Uno dei prodotti maggiormente utilizzati a livello mondiale nelle pulizie è sicuramente la candeggina. Le nostre Lettrici sapranno sicuramente che già da sola vanta un ottimo potere igienizzante e sanificante. Ma vale comunque la pena ricordare che la candeggina va unita solo ed esclusivamente all’acqua. Rischiare infatti di abbinarla ad altri detergenti o prodotti vari, magari semplicemente all’alcol, potrebbe formare davvero un mix molto pericoloso per la nostra salute.

Approfondimento

