La moda non smette mai di sorprendere con nuove idee e incredibili modi di esprimere la propria personalità. Oggi vi parliamo della moda “Trompe l’oleil”, letteralmente “che inganna l’occhio”. Questa arriva direttamente da alcune correnti artistiche che dipingevano attraverso importanti giochi di prospettiva. La moda Trompe l’oleil cerca di ricreare tutto questo su abiti e accessori. In particolare, sandali, scarpe e stivali in stile Trompe l’oleil, sono una scelta azzardata ma veramente stilosa. Per questo bisogna fare attenzione a non lasciarsi sfuggire per l’autunno queste particolarissime scarpe che sembrano opere d’arte.

Cosa sono le scarpe Trompe l’oleil e perché vale la pena acquistarne un paio

Questa tecnica crea delle stampe che sembrano in risalto grazie a sapienti giochi di prospettiva. Il primo modello disegnato secondo questa tecnica risale ai primi anni del 1900. Una stilista ingegnosa riuscì a ricreare un fiocco che sembrava tridimensionale grazie alla prospettiva e all’utilizzo di certi tessuti o colori.

Oggi questa moda subisce una vera impennata e sono tanti gli stilisti che nelle loro collezioni hanno dei capi Trompe l’oleil. In particolare le calzature sono la vera novità per la moda autunnale. La Redazione aveva già spiegato che ogni donna dovrebbe avere un paio di questi graziosi e comodi sandali colorati. Ma anche che moltissime donne stanno comprando questi sandali per un loro particolarità interessante.

Bisogna fare attenzione a non lasciarsi sfuggire per l’autunno queste particolarissime scarpe che sembrano opere d’arte

Tra le scarpe in Trompe l’oleil più belle da avere per l’autunno suggeriamo gli stivali neri con tacco a spillo. il dettaglio che inganna l’occhio in questo modello è una cucitura che sembra quasi delineare una décolleté. Il resto della scarpa somiglia, quindi, a una calza aderente sul piede. Questa particolare illusione ottica è davvero un dettaglio molto chic. Il nostro consiglio è d’indossarle con un vestito come uno di questi 3 abiti che stanno facendo impazzire tutte per la straordinaria bellezza e originalità.

Ma esistono davvero molte calzature in questo stile, come anche bellissimi sandali estivi colorati che sovrappongono colori e tessuti diversi. Questo gioco di consistenze e colori diverso inganna l’occhio ma è davvero super originale.