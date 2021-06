Molti gli aiuti per le famiglie non solo dal Governo ma anche dai singoli Comuni. Infatti, bisogna fare attenzione a non farsi scappare il bonus di 1.800 euro per chi ha 3 figli e scade il 30 giugno 2021 con il pagamento a luglio. Però questo beneficio non è per tutti, verifichiamo chi può fare domanda e quale Comune ha previsto questo bonus.

A lanciare il bonus di 1.800 euro è il Comune di Napoli. Tutti i CAF di Napoli e provincia si sono attivati per aiutare i cittadini a fare domanda che scade il 30 giugno 2021. Molti i CAF che inviano ai propri clienti un messaggio su WhatsApp per ricordare che esiste questa possibilità e non farsela scappare.

Il bonus di 1.800 euro riguarda le famiglie con tre figli minori e si può richiedere al Comune di Napoli. La pratica deve essere inviata entro fine mese. L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori è una forma a sostegno del reddito.

Consigliamo di fare attenzione a cosa si dichiara perché il Fisco controlla il conto corrente anche considerando il valore ISEE del nucleo familiare oltre ai versamenti e ai prelevamenti.

Documenti da presentare

I CAF convenzionati, forniscono assistenza gratuita, per la pratica sono richiesti i seguenti documenti:

a) ISEE con DSU;

b) documenti di ogni figlio;

c) coordinate IBAN per ricevere l’accredito direttamente in conto corrente.

L’importo erogato è di 1.800 euro ed è suddiviso nel modo seguente: il 50% a luglio e il 50% a dicembre. Il valore dell’ISEE non deve superare 8.788 euro.

In riferimento all’ISEE a giugno parte il secondo appuntamento con l’ISEE 2021, tutto quello che serve per farlo e come abbassarlo per diminuire le tasse e accedere ai bonus

Per tutte le informazioni del bonus di 1.800 euro per tre figli minori consigliamo di informarsi direttamente presso il proprio CAF. Oppure, presso il Comune di Napoli all’ufficio assegni sociali.