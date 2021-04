Con l’arrivo della bella stagione, è finalmente giunta l’ora di sbarazzarci di tutti quegli oggetti tipici dell’inverno che tutti teniamo in casa, come il piumone, la coperta sul divano e, ovviamente, l’immancabile stufetta elettrica.

Anche se non è consigliabile scaldare una casa intera con una stufetta elettrica, questo strumento può risultare molto utile negli ambienti chiusi che vogliamo scaldare in fretta, come ad esempio il bagno o la camera da letto.

Attenzione però a ritirare le stufette elettriche nel modo giusto, in modo che siano pronte a rientrare in servizio l’inverno prossimo, perfettamente funzionanti e senza rischi.

Attenzione a non fare questo errore quando ritiriamo le stufette elettriche all’inizio della primavera.

Proteggiamo la stufetta dalla polvere

Il peggiore nemico delle stufette elettriche è la polvere. La polvere può depositarsi non solo sul bocchettone della stufetta, ma anche all’interno del meccanismo. E questo può causare gravi danni: la polvere, infatti, potrebbe compromettere il funzionamento della stufetta, e addirittura bruciarsi la prossima volta che l’accenderemo. Se il deposito di polvere è abbondante, questo potrebbe diventare pericoloso.

Quindi attenzione a non fare questo errore quando ritiriamo le stufette elettriche all’inizio della primavera. Ma qual è il modo più sicuro per ritirare le stufette?

Ci sono un paio di semplici regole.

Teniamola lontana dall’umidità

Teniamo la nostra stufetta al riparo dalla polvere riponendola in uno scatolone, in un armadio, o per lo meno coprendola con un telo. Ma questo non basta: occorre proteggere questo elettrodomestico non soltanto dalla polvere, ma anche dall’umidità.

Non teniamo la stufetta in un ambiente umido, come ad esempio cantine, garage o capanni.

Molto meglio riporla in un ambiente secco e riparato, magari una mansarda o un guardaroba in camera da letto.

È anche consigliabile azionarla all’esterno la prima volta che usiamo la stufetta dopo un’estate passata in deposito.

Oltre alle stufette, altri oggetti a cui dobbiamo fare attenzione sono i termosifoni. Attenzione all’errore che molti fanno che riduce l’efficacia dei termosifoni e ci costa caro in bolletta.