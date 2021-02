Non tutti lo sanno, ma il PC fa concorrenza al cellulare come uno degli oggetti più sporchi che tocchiamo regolarmente ogni giorno. Non soltanto, infatti, le nostre mani possono non essere sempre pulite quando tocchiamo il PC, ma è anche la conformazione stessa della tastiera che si presta a diventare un ricettacolo di polvere e sporco.

Per questo, soprattutto in tempi di pandemia, è fondamentale mantenere il nostro PC sempre pulito e privo di detriti, polvere, batteri e virus.

Sfortunatamente però, quando puliamo il PC a casa spesso facciamo un errore molto banale che rischia di rovinare il computer. In particolare rischiamo di rendere il touchpad meno sensibile e quindi più lento.

Quindi attenzione a non fare questo errore banale pulendo il PC perché può rallentare il touchpad!

Non lasciamo alcun residuo di detergente sul mouse

Qual è l’errore banale che molti fanno quando puliscono il PC? È semplicemente quello di non risciacquare la tastiera, e in particolare il touchpad. Dobbiamo fare attenzione a non fare questo errore banale pulendo il PC perché può rallentare il touchpad, ma non solo! Può anche rovinarlo per sempre.

Se utilizziamo un prodotto detergente per pulire schermo, tastiera e touchpad del computer, dobbiamo sempre ricordarci poi di risciacquarlo con un panno pulito e inumidito con sola acqua. Vediamo perché.

Utilizziamo un panno inumidito per ripulire il PC dopo il detergente

Se ci dimentichiamo di ripulire il computer dopo averlo pulito con un prodotto detergente (che attenzione, deve sempre essere delicato) rischieremmo di lasciare sul nostro PC dei residui di detersivo. Questi possono infiltrarsi tra i tasti e rovinare il computer.

Ma è in particolare sul touchpad che questi residui di detersivo possono fare danni. Infatti, rischiano di rendere il touchpad meno sensibile, e quindi di rallentarlo o addirittura di renderlo inservibile.

Per evitare che questo avvenga, ricordiamoci sempre di passare un semplice panno inumidito sul nostro PC ogni volta che lo laviamo, in modo da sbarazzarci di ogni residuo di detersivo.

