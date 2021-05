Le piante in casa sono uno degli immancabili pezzi d’arredo a cui nessuno vuole mai rinunciare. Ricche di colore e dall’intenso profumo, non solo rendono bella la casa, ma alcune piante aiutano a migliorare la qualità dell’aria.

Infatti, esistono piante come il potos, che oltre che rendere speciale il salotto, la cucina o anche l’ufficio, purifica l’aria dallo smog.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Tuttavia, in molti rinunciano ad avere delle piante in casa o scelgono le piante finte. Questo accade o perché non sono in grado di occuparsene, oppure a causa di questo errore comune.

Attenzione a non fare questo comunissimo errore che fanno tutti con le piante in casa o non vi libererete più dei moscerini

Quando si bagnano le piante, soprattutto d’estate, è fondamentale evitare i ristagni di acqua. Infatti, se si bagnano troppo o se il terreno non permette un corretto drenaggio, si rischia di attrarre, specialmente in primavera e estate, i moscerini.

In effetti, esistono alcuni moscerini neri e di piccole dimensioni che si stabiliscono nel terriccio dei vasi quando c’è un ristagno di acqua. Questi moscerini non sono una minaccia per le piante, ma si riproducono a ritmi estremamente elevati. Infatti, ogni femmina depone 100-200 uova nel terriccio, che si schiudono in 3 giorni circa.

Ecco, quindi, perché è fondamentale agire in fretta se non si vuole rimanere sommersi di moscerini in casa.

Come prevenire e come rimediare

Per prevenire la comparsa dei moscerini si consiglia di usare del terriccio di buona qualità e di non eccedere con le innaffiature.

Se invece il problema già c’è, per rimediare si può provare in primo luogo a ridurre l’umidità del terreno bagnando di meno la pianta.

Oppure, si può cospargere il terreno con la vermiculite, che impedisce alle femmine di deporre le uova.

Poi, se il problema continua, si possono usare alcuni stratagemmi per eliminare i moscerini. Si possono quindi attaccare delle strisce adesive gialle nei vasi: queste attrarranno gli insetti, che una volta attaccati non riusciranno più a liberarsi. Oppure, mettendo un bicchierino nel vaso con all’interno dell’olio, si attrarranno gli insetti, che moriranno annegati.

Se tutto questo non sarà sufficiente, purtroppo si dovrà buttare tutto il terriccio e travasare la pianta in un nuovo vaso. Oppure, nello stesso vaso ma solo dopo averlo lavato con acqua e candeggina.

Ecco, quindi, l’errore comunissimo da non fare e che fanno tutti con le piante in casa: è fondamentale prestarci attenzione o non vi libererete più dei moscerini.