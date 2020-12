Le stufette elettriche sono degli strumenti sempre più diffusi nelle nostre case durante la stagione invernale. Il loro uso principale è quello di coadiuvare gli altri strumenti per il riscaldamento, come termosifoni o stufe, quando abbiamo particolarmente fretta di scaldare un certo ambiente.

Le stufette elettriche sono ideali soprattutto se ne facciamo uso in un ambienti di piccole dimensioni, per esempio in bagno, e solo per un breve periodo. Hanno infatti un grosso svantaggio rispetto ai metodi di riscaldamento tradizionali: incidono pesantemente sulla bolletta, dato che consumano molta energia elettrica. Non solo, se ne facciamo un uso sbadato, potrebbero anche essere pericolose. Attenzione a non fare mai questo pericoloso errore utilizzando la stufetta elettrica.

Deve essere efficace, ma anche sicura

Per poter utilizzare una stufetta in maniera efficace e sicura, occorrono alcuni accorgimenti. Innanzitutto, è opportuno posizionarla in basso, in modo che l’aria calda possa salire e riscaldare più efficacemente la stanza. Conviene anche posizionarla vicino a una finestra, in modo che possa ‘intercettare’ e riscaldare l’aria fredda proveniente dai pannelli di vetro (ecco anche altri consigli sulla posizione ideale in cui collocare la stufetta). Ma non è importante solo che la stufetta sia efficace: deve essere anche sicura. Attenzione a non fare mai questo pericoloso errore utilizzando la stufetta elettrica

Mai posizionare barriere o vestiti nei pressi della stufetta

L’errore più pericoloso che possiamo fare quando utilizziamo la stufetta elettrica, è quello di posizionare degli oggetti troppo vicini ad essa. Questi infatti potrebbero causarne in fretta il surriscaldamento. Non bisogna mai posizionare la stufetta direttamente dietro a una barriera. Ma soprattutto, mai e poi mai appendere i vestiti alla stufetta: potrebbero rovinarsi, o addirittura bruciare.

Se la nostra stufetta è dotata di ventilatore, ricordiamoci che quando la utilizziamo per la prima volta dopo molto tempo potrebbe essere presente un accumulo di polvere nella ventola. Utilizziamola quindi prima per qualche minuto con l’aria fredda, in modo che la polvere venga dispersa senza che corra il rischio di bruciarsi