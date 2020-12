Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco alcune regole da seguire per non cadere in qualche forte problema di salute. È molto importante non prendere rischi con gli alimenti, che possono nutrirci come allo stesso tempo possono farci stare male. Per questo motivo salvaguardiamo la nostra salute e facciamo attenzione a non fare mai queste cose con i cibi.

Cibi che non vanno nel freezer

È sbagliato conservare i cibi tutti allo stesso modo. Ci sono alcuni cibi che non vanno messi in frigorifero per esempio, altri che invece in frigo ci vanno. Vediamo quelli che non vanno nello scomparto del freezer.

Nel freezer non vanno conservate le insalate, che si brucerebbero per il freddo. I cibi fritti perché si guasterebbero, come le patatine fritte, che inoltre perdono la loro croccantezza. Il latte invece diventerebbe ghiaccio e anche lo yogurt. Le uova scoppierebbero e anche il pane come la baguette non va conservata nel freezer. Ci sono dei pani che sono già stati lavorati e congelati in precedenza. Ricongelarli perciò darebbe un cattivo risultato.

Ecco le verdure da non conservare in frigo: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, fagiolini, zucche, rape, patate, aglio, cipolle e scalogni. Se si mettono in frigo queste verdure si degradano più facilmente e si formano batteri pericolosi.

Ecco le verdure invece che si devono conservare in frigo: asparagi, carote, broccoli, insalate e funghi. Se queste verdure non si mettono in frigo, ma si conservano fuori, si degradano subito.

Attenzione a non fare mai queste cose con i cibi se ci si tiene alla salute

Se abbiamo un pezzo di frittata che avanza, non la lasciamo sul tavolo coperta, ma riponiamola nel frigo.

Questo è il periodo anche delle conserve. Una delle conserve più a rischio è la conserva di tonno. Il tonno è un alimento molto delicato e farne la conserva richiede mani esperte. Un piccolo errore ci espone al rischio di botulino, una malattia veramente poco consigliabile. Meglio acquistare quello in scatola.

Altro errore da evitare è congelare e scongelare i cibi. Abbiamo per esempio congelato del pesce o della carne, ma ci siamo accorti che la quantità scongelata era eccessiva. In questo caso non bisogna ricongelare gli alimenti, ma riporli in frigo e consumarli il giorno dopo. Scongelare e ricongelare gli alimenti porta alla formazione di pericolosi batteri e il rischio di prendere gravi malattie come la salmonella.

Quindi attenzione a non fare mai queste cose con i cibi se ci si tiene alla salute.