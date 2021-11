Siamo ormai alle porte di novembre e supermercati, mercatini e ortofrutta si riempiono di arance, clementine e mandarini. Come possiamo allora resistere a questi frutti prelibati e profumati, senza comprarne almeno un paio di sacchetti per casa?

Grazie al loro alto contenuto di vitamina C, questi frutti, sono perfetti integratori per questo periodo dell’anno. Purtroppo, però, non hanno sempre lo stesso effetto quando si parla dei nostri amici a quattro zampe.

In questo articolo, infatti, vedremo perché dovremmo fare attenzione a non esagerare dando questo particolare alimento al cane perché potrebbe fargli male.

Gli agrumi gli fanno bene?

La risposta a questa domanda è sì. La frutta, e così anche gli agrumi, fanno bene ai cani e questi ne sono anche molto golosi.

Ad esempio, l’arancia e il mandarino sono ottimi per la salute del nostro cucciolo poiché: contiene molta acqua, aiutando l’idratazione del cane; contiene alte quantità di vitamina C e antiossidanti, aiutando a fortificare il sistema immunitario del cane; garantisce un apporto di fibre che migliora il transito intestinale del cucciolo; è anche una grande fonte di calcio e proteine.

Insomma, così come per le arance, stiamo parlando di frutti sani ed utili da dare a questi animali ma mai in grandi quantità.

Attenzione a non esagerare dando questo particolare alimento al cane perché potrebbe fargli male

L’unica accortezza, come in molti altri aspetti della vita, sarà che bisogna fare attenzione a non esagerare con le quantità. Un eccesso di questi alimenti che, infatti, non solo non aiutano il nostro animale, ma possono anche provocargli danni gravi.

Gli agrumi allora, benché ricchi di elementi benefici per i nostri cuccioli, non sarebbero tra i frutti più indicati per la dieta di questo animale. I cani dovrebbero mangiarne solo ogni tanto, poiché in piccola quantità gli fanno bene, ma in grandi quantità potrebbero causare i seguenti sintomi:

diarrea;

mal di stomaco;

vomito.

Questi problemi sono legati all’alta quantità di acido citrico contenuto in questi alimenti che, quando assunti troppo frequentemente, creerebbe grossi problemi alla digestione del cane.

Dovremmo invece preferire la pera all’interno della dieta del nostro animale domestico. Questa è perfetta, infatti, essendo composta da quasi l’80% d’acqua, avendo un apporto calorico molto basso ed essendo anche ricca di fibre e potassio. Tutte ottime caratteristiche che vengono anche integrate dal minimo apporto di zuccheri, rendendole utili anche per quei cani che soffrono di diabete.

