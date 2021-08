In ogni dieta sana ed equilibrata che si rispetti non possono mancare le fibre, ottime alleate dell’intestino. Inoltre, sono perfette per dare quel senso di sazietà che piace molto a chi sta seguendo una dieta ipocalorica. Eppure, non tutti sanno che a volte persino le fibre possono far male, ovvero quando se ne assumono troppe.

Continuando a leggere vedremo perché si deve far attenzione a non esagerare con questi alimenti sani, dato che le conseguenze possono essere gravi.

A cosa servono le fibre

Una dieta ricca di fibre è consigliata da tutti gli esperti perché oltre ad aiutare a non sentire la fame, fanno molto bene all’intestino. Le fibre possono essere di due tipi: solubili e non solubili. Le prime contribuiscono a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, sentirsi sazi, sono alleate dell’intestino e diminuiscono l’assorbimento di zuccheri. Invece, le fibre insolubili combattono la stitichezza e riducono l’assorbimento di grassi e sostanze tossiche a livello dell’intestino.

Per tutte queste ragioni, le fibre sono consigliatissime in ogni dieta sana ed equilibrata e nelle diete dimagranti in particolare.

Attenzione a non esagerare con questi alimenti sani perché le conseguenze possono essere gravi

Come abbiamo visto, le fibre sono molto utili all’organismo in più di un modo. Eppure, come spiegato in questo studio se si esagera e se ne mangiano quantità eccessive si rischiano conseguenze come:

gonfiore;

flatulenza;

costipazione o diarrea;

disidratazione;

mal di stomaco;

ostruzione intestinale (raramente).

Questi rischi esistono principalmente per le persone che seguono una dieta vegetariana o vegana. Infatti, le fibre si trovano prevalentemente in frutta secca, legumi e cereali integrali che costituiscono la base di queste diete.

Eppure, è importante ricordare che le fibre fanno bene e che i disturbi da carenza di fibre sono molto più comuni di quelli da eccesso di fibre.

In ogni caso, se compaiono questi sintomi, si consiglia di chiedere consiglio al medico per confermare i propri sospetti. In seguito, si dovranno diminuire le fibre assunte quotidianamente.

