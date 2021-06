L’insalata è il piatto protagonista dell’estate, che ci accompagna nei pranzi sotto il sole e nei picnic con gli amici. È un’alternativa fresca e genuina, dalle molteplici varianti per non stufarsi mai. Inoltre, come tutta la verdura, l’insalata è ricca di proprietà benefiche per l’organismo che purtroppo rischiamo di perdere commettendo un semplicissimo errore quando la laviamo.

Continuando a leggere, vedremo come preservare le proprietà dell’insalata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a non compiere questo comunissimo errore nel lavare l’insalata o si perderanno tutte le proprietà della verdura

L’insalata contiene una grande quantità sia di acqua che di fibre, per cui ha un alto potere saziante. Inoltre, questa verdura è ricca di vitamina C, B2 e di potassio. Tutte queste caratteristiche la rendono un ortaggio ideale per chiunque, dalla persona a dieta, allo sportivo che ha bisogno di idratarsi, e così via.

Tuttavia, spesso si commette l’errore di lavare troppo l’insalata, rimuovendo così tutte le proprietà e le vitamine che contiene. Infatti, se sicuramente è necessario lavare l’insalata appena colta, di certo questo non serve per l’insalata già lavata e confezionata. Ma in molti compiono questo comunissimo errore nel lavare l’insalata e per questo perdono tutte le proprietà della verdura.

Come lavare l’insalata

Esistono due estremi: chi non la lava e chi la lava troppo.

Nel primo caso si rischia di ingerire parassiti o sostanze tossiche per l’organismo, soprattutto se non è biologica. Nel secondo caso, si perdono i benefici che l’insalata porterebbe all’organismo.

In alcuni casi, come ad esempio per le donne in gravidanza o per le persone immunodepresse, è meglio lavare troppo e perdere le proprietà che correre rischi. Altrimenti, un lavaggio eccessivo non servirà a nulla.

Ecco, dunque, che è fondamentale sapere come fare. In realtà è semplice:

lavare l’insalata poco prima di mangiarla e non conservarla per giorni lavata in frigo;

lasciare per 15 minuti circa l’insalata in ammollo in acqua e bicarbonato (1 cucchiaio circa). Il bicarbonato è perfetto perché inodore ed insapore, per cui non richiederà un risciacquo intensivo per rimuovere ogni minimo residuo;

risciacquare ed asciugare.

Concludendo, seguendo questi semplici consigli faremo maggiore attenzione a non compiere questo comunissimo errore nel lavare l’insalata o si perderanno tutte le proprietà della verdura. In questo modo, l’insalata sarà pulita e sicura per essere mangiata, mantenendo nello stesso tempo un buon livello di vitamine e micronutrienti.