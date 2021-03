In cucina si commettono, involontariamente, molti errori dannosi per la salute; cucinare è un atto molto semplice ma che può nascondere delle insidie. In molti casi non ci si rende conto che questi sbagli possono essere nocivi per noi e gli altri.

Prima di iniziare a cucinare sono importantissime due azioni: lavare le mani con il sapone, per evitare di contaminare i diversi alimenti, e legare i capelli affinché non cadano nel piatto.

Attenzione a non commettere questi gravissimi errori in cucina per non compromettere la salute.

Assaggiare un impasto crudo

La tentazione di assaggiare l’impasto di un dolce prima di metterlo in forno è molto forte. Spesso ci si preoccupa solo delle uova che, non avendo subito il processo di pastorizzazione, possono trasmettere la salmonella.

In realtà ci sono rischi anche mangiando la farina cruda, perché può contenere dei batteri appartenenti ad un ceppo molto pericoloso di escherichia coli.

Lavare la carne di pollo non cotta

La carne di pollo è spesso contaminata dal batterio della salmonella e non va mai lavata prima della cottura per evitare che possa contaminare il lavello e la cucina.

La conservazione sbagliata degli alimenti

Nel frigo può avvenire la contaminazione crociata, cioè il contatto diretto e indiretto tra alimenti puliti e sporchi. Importante, quindi, è mantenere una corretta pulizia del frigo, separare gli alimenti (gli alimenti crudi devono essere posizionati al di sotto di quelli cotti). E proteggere i cibi con adeguati imballaggi.

Dimenticare di sostituire o igienizzare le spugne per lavare i piatti

La spugna da cucina che abitualmente utilizziamo per lavare i piatti, dovrebbe essere cambiata ogni sette giorni. Questo perché rimanendo bagnata, genera una serie di batteri patogeni. Si può anche igienizzarla in microonde per un minuto così da eliminare tutte le contaminazioni.

Per prendersi cura del benessere della famiglia ed evitare gravi rischi, bisogna fare attenzione a non commettere questi gravissimi errori in cucina.