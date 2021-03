L’igiene orale, come tutti sappiamo, è di fondamentale importanza.

Non possiamo fare a meno di lavarci i denti quotidianamente.

È un’azione quotidiana che svolgiamo appena ci svegliamo. E come ultima cosa prima di andare a dormire.

Il tutto deve essere accompagnato da una corretta igiene dello spazzolino. Il che, infatti, è allo stesso modo di considerevole importanza.

Quindi, attenzione a non commettere questi errori quotidiani nell’igienizzare lo spazzolino.

L’avremo sentito dire molte volte dal dentista. Ma spesso a causa della frenesia della quotidianità ce ne scordiamo.

Lo spazzolino deve essere buttato e cambiato ogni tre o al massimo quattro mesi.

Questo perché, nelle setole, facilmente si accumulano i batteri. E lo spazzolino, inoltre, diventa sempre meno efficace nel rimuovere la placca.

Una volta che ci siamo lavati i denti, è fondamentale risciacquare attentamente lo spazzolino sotto l’acqua del rubinetto.

In questo modo rimuoveremo le particelle di cibo. Nonché i residui di placca rimasti sulle setole.

Riponendolo nel porta-spazzolino dovremo fare attenzione a lasciarlo a testa in sù. Così facendo l’acqua scenderà e non rimarrà bloccata sulle setole.

Spesso, poi, tendiamo a mettere il cappuccio dello spazzolino anche quando la testina è bagnata. Niente di più sbagliato.

Va applicata solo quando è completamente asciutta per evitare la proliferazione dei batteri. E ciò a causa dell’umidità.

Chi vive in una famiglia composta da più componenti spesso tende a mettere tutti gli spazzolini nello stesso contenitore.

Invece bisognerebbe preferire un bicchiere apposito per ogni spazzolino. E questo per evitare la contaminazione dei batteri da uno spazzolino all’altro.

Bisognerebbe anche evitare di tenere il nostro spazzolino accanto al lavandino.

Questo accorgimento è consigliato per non rischiare che pulendo il bagno ci finiscano eventuali schizzi di detersivi.

Ma non dovremo neanche conservarlo in cassetti o armadietti del nostro bagno per evitare la moltiplicazione di batteri.

Insomma troviamo la giusta posizione!

Ultimo consiglio, ricordiamoci di sostituire il nostro spazzolino quando siamo malati, altrimenti i batteri dell’infezione prolifereranno su di esso.

Cerchiamo di fare occhio a questi piccoli accorgimenti. E quindi facciamo attenzione a non commettere questi errori quotidiani nell’igienizzare lo spazzolino.