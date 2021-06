Ogni donna tiene molto alla cura dei propri capelli. Lisci, ricci, mossi, ciascuna tipologia ha bisogno di prodotti specifici per ottenere il massimo del risultato.

La cura comincia dal lavaggio: infatti dopo lo shampoo si tende ad applicare un balsamo o una maschera per ammorbidire la chioma e proteggere le lunghezze. Ma non si tratta soltanto di cosa applicare ma anche di come. Bisogna fare molta attenzione a non commettere questi errori quando si applica la maschera per capelli.

Scegliere il prodotto giusto

Per curare i capelli ogni tanto bisogna fare una maschera. Questa nutre in profondità e poi, in base alle esigenze, può rendere i capelli più lisci, definiti, setosi e avere anche un’azione ristrutturante. Il primo errore da non commettere è scegliere una maschera a caso. Non bisogna acquistare un prodotto perché ha un buon profumo ma per le proprietà della maschera.

Spesso si pensa che per districare i capelli e per un ottimo risultato si debba utilizzare molta quantità di prodotto e su tutta la lunghezza. Entrambe le cose sono assolutamente sbagliate.

È vero che la quantità di maschera da applicare può variare a seconda della massa e della lunghezza dei capelli, ma l’importante è non superare 2/3 noci di prodotto. Al contrario, applicare troppo prodotto potrebbe appesantire il capello e irritare la cute. Inoltre se si applicasse la maschera fin dalla radice i capelli potrebbero ungersi. Bisogna sempre partire dalle mezze lunghezze.

Come e quanto tenere una maschera in posa

Ogni cosa ha il suo tempo. Le confezioni delle maschere per capelli indicano sempre il tempo di posa. Questo deve essere rispettato. È un grande errore pensare che più tempo il prodotto sta in posa maggiori saranno i risultati. Non si deve lasciare una maschera in posa per ore o per pochissimi minuti. L’ideale, anche per le maschere fai da te con prodotti naturali, è dai 10 ai 15 minuti.

Inoltre la maschera non è un balsamo. Non bisogna applicarla ad ogni lavaggio ma in estate una volta alla settimana, d’inverno una volta ogni 15-20 giorni.

Per non stressare troppo i capelli conviene pettinarli prima di entrare in doccia e quando sono asciutti. Non è vero che i capelli bagnati non vanno pettinati ma sono più fragili e tendono a spezzarsi più facilmente. Di conseguenza, pettinandoli prima, si potrà poi distribuire la maschera uniformemente e con più facilità con un pettine largo o con le dita.

Infine i capelli devono essere sciacquati abbondantemente dopo l’applicazione. Se non si compie questo semplice gesto si vanificherà l’effetto dello shampoo e i capelli saranno sporchi e unti.

Ecco spiegato perché bisogna fare attenzione a non commettere questi errori quando si applica la maschera per capelli.

Per sapere come avere capelli più morbidi ed idratati in estate si può cliccare qui.