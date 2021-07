Tutti coloro che vivono in un condominio sanno bene la durata e la portata delle assemblee.

Spesso si arriva stanchi da lavoro ma è ancora necessario investire tempo ed energie in riunioni che a volte si rivelano inconcludenti.

Ogni volta che viene proposto un lavoro sullo stabile è ovvio che questo apporti migliorie, ma al tempo stesso crei i disagi di una ristrutturazione.

È questo il momento più temuto da tutti gli amministratori: la nascita di infinite discussioni.

Sovente, infatti, è più la parte emotiva a prendere il sopravvento e a contestare a spada tratta una questione solo per puntiglio.

Questo comportamento può però generare gravi conseguenze: si arriva ad una situazione di incertezza tale da rivolgersi al giudice.

Attenzione a non commettere mai questo errore se si vive in un condominio

Portare di fronte al giudice una problematica che ci affligge e che viola i nostri diritti è sacrosanto.

Ci sono però alcune situazioni che riuscirebbero ad essere mediate con molta più semplicità e con un po’ di sangue freddo.

È sono proprio lucidità e sangue freddo a dover guidare le scelte e i giudizi relativi al condominio.

Come espresso nella sentenza 3363 del 2021 della Corte di Appello di Roma, quando ci si ostina a volere una ragione che non c’è è necessario pagare per ben due volte le spese.

La sentenza chiarisce, infatti, che il lavoro in oggetto che è stato contestato avrebbe fatto risparmiare, se evitato, meno di 1 euro a condomino.

La persona che si è presentata nei due gradi di giudizio si è ritrovata a pagare entrambe le volte le spese.

Attenzione, quindi, a non commettere mai questo errore se si vive in un condominio per non rovinare i rapporti e spendere inutilmente soldi.

È bene cercare sempre la strada più facile dell’accordo valutando con lungimiranza i lavori proposti e pianificare le proprie spese di conseguenza.