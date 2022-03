Possedere un animale da compagnia come il cane, significa non solo imporgli delle regole, ma anche imparare a conoscere noi stessi. Quando sentiamo le notizie di cani che aggredirebbero bambini e padroni, bisogna conoscere tutte le circostanze. Come si dice infatti sempre nell’ambiente dell’allevamento e dell’educazione canina, è il padrone che rende feroce il cane e non viceversa. Prendere determinate razze, anche per sentirsi giustamente più sicuri a casa, significa però assumersi delle belle responsabilità. Il rottweiler, il pitbull o il pastore tedesco non sono cani per tutti i tipi di persone.

Ricordiamoci che abbiamo tra le mani una vera e propria arma bianca, in grado di fare del male. Per questo, prima di acquistare una determinata razza, cerchiamo di informarci anche sui corsi da seguire per un corretto addestramento. Nell’articolo di oggi vedremo cosa potrebbe accaderci nel caso in cui ci trovassimo coinvolti in una zuffa tra cani. Attenzione a non commettere mai questi 3 errori che potrebbero essere più gravi di quanto pensiamo.

Ricordiamoci sempre l’importanza del territorio

Nel momento in cui il nostro cane esce di casa, soprattutto se maschio e non castrato, il suo obiettivo è quello di dominare il territorio. Le famose segnature con le pipì servono proprio a far capire agli altri cani che lui è passato di lì ed è pronto a comandare. Quindi, quando il nostro cane incontra degli altri esemplari dello stesso sesso, può davvero scattare la scintilla. L’incontro potrebbe essere talmente veloce da coglierci impreparati. Nella maggior parte dei casi potrebbe bastare un semplice regolamento di conti verbale. Ma se si finisse nella zuffa vera e propria, attenzione ad esempio alla gestione del guinzaglio. Quello che sembra per noi un motivo di salvataggio, al cane può sembrare invece un innalzamento di aggressività.

Attenzione a non commettere mai questi 3 errori gravissimi quando il nostro cane si azzuffa con un altro per non peggiorare la situazione

Come ricordano sempre gli addestratori, siamo noi che trasmettiamo al nostro cane i segnali di attacco, difesa o tranquillità. Il tutto anche e soprattutto attraverso la gestione del guinzaglio. Quindi cerchiamo di mantenere la calma anche nei momenti di difficoltà perché il messaggio di serenità che mandiamo al cane è il modo migliore per tranquillizzarlo.

Soprattutto se frequentiamo delle aree cani e c’è la possibilità di lasciarli liberi tra di loro. Magari se ne abbiamo la possibilità, evitiamo di frequentare queste aree verdi nelle ore di punta. Giusto per capire, le classiche sei della sera. Ricordandoci anche di non introdurci nella rissa. Mettere le mani in mezzo potrebbe significare prendersi un bel morso anche dal nostro cane, preso dalla battaglia. Non coccoliamo mai il nostro amico alla fine della rissa. Potrebbe sembrare naturale, ma a lui passa il messaggio dell’azione meritevole. Cosa sbagliatissima.

