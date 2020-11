La Redazione di ProiezionidiBorsa informa i lettori in proposito all’ennesima e-mail truffa, invitandoli a fare attenzione a non cedere a questo evidente tentativo di phishing. Sicuramente gli utenti più avvenuti cederebbero difficilmente ad un inganno particolarmente elementare, ma chi è meno alla mano potrebbe quanto meno nutrire dei ragionevoli dubbi in proposito. L’e-mail su cui ci soffermeremo oggi circola già da maggio di quest’anno.

Attenzione a non cedere a questo tentativo di phishing via e-mail

Il mittente dell’e-mail risulta apparentemente essere Amazon. Leggendo tuttavia l’indirizzo e-mail del mittente, si scoprirà che è spesso composto da una combinazione casuale di numeri e lettere. L’oggetto del messaggio è “È tempo di premiare te stesso” e il suo contenuto riguarda un sondaggio di marketing che il destinatario dovrebbe compilare per cercare di ottenere in regalo un nuovo iPhone X, Samsung S9 o Apple iPad. Al termine del testo, è presente un quadrato arancione recante la scritta “avviare ora” che indirizza ad un sito volto a sottrarre indebitamente i dati personali del destinatario. Nella migliore delle ipotesi, invece, a sondaggio completato verrà richiesta una spesa di pagamento per le spedizioni dei regali. La scelta migliore sarebbe quella di evitare anche solo di aprire il sito in questione o di cliccare sul messaggio. Non c’è nessun premio da vincere né, tanto meno, alcun dato contenuto nell’e-mail è veritiero.

L’avviso è preceduto da un messaggio recitante testualmente che: ”il risultato della tua vita dipende dalle decisioni che prendi oggi. Non è importante vivere, ma vivere correttamente”. La sua presenza non è affatto casuale. Per cercare di avere un maggiore impatto su chi le legge, infatti, queste e-mail truffa cercano di ricorrere a piccole tecniche di raggiro. Talvolta si basano su minacce come far credere al bersaglio di possedere delle sue foto o informazioni compromettenti, altre volte cercano invece di fargli credere di avere in mano l’occasione per cambiare in meglio la propria vita. La presenza di frasi simili può essere già un campanello di allarme per riconoscere un tentativo di phishing e cioè di sottrazione illecita di informazioni e dati.

Quindi, attenzione a non cedere a questo tentativo di phishing via e-mail.