Se correttamente educati, i gatti sono degli animali domestici eccezionali che si distinguono per la loro indipendenza. Infatti i mici, a differenza dei cani, richiedono sicuramente un impegno minore essendo quasi del tutto autosufficienti. Tuttavia, pur essendo animali molto avveduti sui rischi di quello che mangiano, la casa potrebbe comunque offrire agenti che sono particolarmente pericolosi per i gatti. Prima ancora di addentrarci in cucina, ad esempio, merita di essere fatta una menzione per le piante domestiche. Pur essendone inconsapevoli, infatti, potremmo avere in casa degli esemplari di piante dichiarate nocive per gli animali. Ad esempio, pochi sanno che è letale per il gatto questa comunissima pianta da appartamento e giardino.

Attenzione a lasciare in giro questi alimenti che potrebbero essere mortali per il gatto

I gatti sono animali molto curiosi, specialmente quelli più giovani che stanno muovendo i primi passi in casa. Sarà capitato spesso di vedere i nostri gattini andare alla scoperta di cassetti, sportelli e armadi, anche quelli della dispensa dove vengono conservati aromi e spezie.

In questo caso dovremmo fare attenzione a lasciare in giro questi alimenti che potrebbero essere mortali per il gatto perché urticanti o non digeribili.

Ad esempio, spezie forti come cannella, curcuma o peperoncino sono estremamente urticanti per i nostri animali che potrebbero riportare danni allo stomaco e alle mucose.

Ne bastano pochi grammi

Sebbene sia intuitivo che un animale non debba entrare a contatto con il peperoncino, potrebbe non essere così scontato per il caffè.

Potrebbero bastare pochi grammi di caffè, o meglio, di caffeina per compromettere in modo serio lo stato di salute del gatto. Infatti l’organismo di questo animale non è tarato per assimilare caffeina che potrebbe avere conseguenze devastanti sull’apparato cardiaco e respiratorio. L’assunzione di caffeina, anche dalla semplice tazzina dimenticata su un tavolo o nel lavandino, potrebbe causare iperventilazione ed aritmia, con conseguenze estreme come la morte.

Per ogni angolo un pericolo

Ulteriore menzione va fatta se in casa abbiamo l’abitudine di conservare delle bellissime trecce di cipolle o aglio nella dispensa. Per quanto belle, queste sono pericolosissime per i gatti che mangiandole o entrandovi a contatto, potrebbe avere serie complicazioni. Se ingeriti, aglio e cipolla potrebbero causare l’annichilimento dei globuli rossi portando l’animale all’anemia.

A conferma di quanto detto, è stato l’ENPA a pubblicare la lista di agenti pericolosi per il gatto.

Ad ogni modo, se dovessimo notare sintomi particolari o ancora peggio ci accorgessimo che il gatto è venuto a contatto con questi alimenti è indispensabile chiamare immediatamente il veterinario.