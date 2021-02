Da qualche tempo gli scaffali dei supermercati si sono arricchiti di prodotti speciali. Con speciale si intende prodotti specifici, dedicati a chi soffre di allergie, ma soprattutto a chi sta attento a grassi e calorie.

I cosiddetti cibi dietetici dovrebbero quindi rappresentare la scelta più salutare. La promessa di ingredienti light, privi di grassi idrogenati e saturi, attrae chi compra. L’obiettivo è consumare prodotti sicuri, di cui si conosce la provenienza, ma soprattutto che facciano bene all’organismo. Ma si è veramente sicuri che dietro quelle etichette così rassicuranti ci siano ingredienti e prodotti buoni?

In questo articolo si fa luce solo su alcuni di essi. Considerati dietetici e consigliati in caso di cure dimagranti, si dimostrano addirittura il contrario: attenzione a ingrassare con 3 cibi insospettabili considerati dietetici.

Bevande e succhi di frutta

La frutta è considerata alla base di una dieta equilibrata. Essa è fondamentale per dare il giusto apporto di nutrienti. Eppure il problema sorge con il suo derivato più prossimo: il succo di frutta. Spesso nel succo non c’è semplicemente l’estratto del frutto da cui proviene. Si trovano anche zuccheri aggiunti, glucosio, conservanti, coloranti, antiossidanti, acidificanti, aromi e la lista è lunga.

Inoltre, il succo di frutta non contiene più le fibre benefiche del frutto in natura. Bevendone uno si acquisisce velocemente tutto lo zucchero (anche se naturale). Senza le fibre lo zucchero entra in circolo nel sangue molto velocemente. Questo è un male per la glicemia e il colesterolo. La stessa cosa succede con le bibite “dietetiche” o “zero”. Si parla di aspartame, ciclammato, neotame, sucralosio, saccarina etc. Tutti questi indurrebbero la fame e non la sazietà. Quindi invece di dimagrire, si ingrassa.

Le barrette proteiche si sono trasformate da snack in sostituti del pasto. Sono sicuramente golose ma sono fatte in modo da perdere tutto il nutrimento degli ingredienti di partenza. Frutta secca, semi e cereali perdono le proprietà nella fase della trasformazione. Ad essi vengono aggiunti additivi di ogni tipo e dolcificanti non salutari. Questi spesso generano ancora più fame e rendono dipendenti.

Stessa cosa accade con cereali e granola per la colazione. Spesso non c’è più nulla di naturale nel mix di cereali, frutta, cioccolato. In più si aggiunge olio di semi, zucchero, sciroppi, coloranti. Tutto questo ne fa un prodotto altamente sconsigliato e calorico.

Un’ultima parentesi sui prodotti senza glutine. La scoperta dell’allergia a questa sostanza ha salvato molte persone ma ha anche creato un grande business. Spesso i sostituti di pane e altri prodotti con glutine sono addizionati con carboidrati, sostanze raffinate oltre agli zuccheri. Più lavorato è il prodotto meno bisogna fidarsi.

